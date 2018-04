Il presidente Mattarella ha convocato Fico al Quirinale alle 17.00

di

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. Il capo dello Stato dovrebbe conferirgli un mandato esplorativo sul modello di quello della presidente del Senato anche se probabilmente con un campo di esplorazione meno “ristretto”. Anche a Fico, il Colle chiederebbe comunque tempi stretti (48-72 ore) per verificare una possibile convergenza programmatica tra M5S e Partito democratico senza escludere, però, l’asse M5S-Lega che pur sempre avrebbe i numeri in Parlamento per governare. Per questo il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto tempo al presidente della Repubblica («Datemi ancora qualche giorno») nella prospettiva di riaprire i canali di collegamento con i Cinque Stelle: «Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari 2 o 3 giorni in più, l’importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo del cambiamento… A maggio spero di essere premier…»