Il Corriere della Sera si schiera: «L’islamismo uccide la nostra civiltà»

di

Alla fine è solo una questione di rispetto. Reciproco. E non solo tra di noi e l’Islam. Perciò l’analisi, nient’affatto ottimista, del rapporto con i cittadini di religione islamica che vivono in Italia, proposta dalle colonne del Corsera dal professor Angelo Panebianco, centra la questione. Perchè, con la solita pacatezza, pone il problema nei suoi termini reali: ovvero, il sopravvento del multiculturalismo (fenomeno negativo) sulla multietnicità (che invece può essere una opportunità). Un sopravvento in forza del quale la nostra identità stessa è messa a serio rischio. Provocato da un «incubo multiculturale» -figlio, diciamo noi, di una sinistra vetusta e orfana del proletariato delle fabbriche- questo rischio, nota Panebianco, quasi ci obbliga a promulgare deroghe e trattamenti speciali per quanti accogliamo nella nostra terra. Ne discerne la fine dell’uguaglianza dinnanzi alla legge e, quindi, l’inizio della fine della nostra civiltà. Il problema con l’islamismo, così come col buddismo o l’induismo o qualsiasi altro credo, è che non possiamo snaturare noi stessi e i pilastri del nostro vivere civile per non rischiare di snaturare la loro visione della vita. Perchè sono loro a venire qui, a cercare questa nuova opportunità e a chiedere di lavorare ed integrarsi. E non è perciò né Matteo Salvini né la Giorgia Meloni né chiunque ponga la questione -come ha apputo anche il prof Panebianco- a volere e infuocare lo scontro, ma chi non vuol vedere e non vuol capire una realtà elementare. Ovunque, se c’è rispetto c’è confronto, non conflitto. Perchè è la stupidità di chi nega le diversità, di chi vuol dare un po di tutto a tutti che, alla fine, può accendere davvero lo scontro di civiltà. È l’accettazione e la comprensione delle regole e delle altrui usanze che porta, al contrario, alla pacifica convivenza. E così come sarebbe di pessimo gusto trovarsi in un paese islamico e voler ad ogni costo mantenere fuori dalla propria abitazione o famiglia o dai luoghi ove consentito tutte le nostre secolari abitudini, è altrettanto illogico e controproducente voler imporre a noi usanze non comprensibili o che addirittura riteniamo sbagliate. Senza ovviamente offendere nessuno. Perchè alla fine è solo una questione di rispetto. Reciproco.