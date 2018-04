“Fai gol con la legalità”. Negli stadi in campo l’Associazione vittime del dovere (video)

“La vita è come lo sport: passione e rispetto per le regole. Entra anche tu nella squadra della Legalità, la Vittoria sarà di tutti”. È il messaggio che, insieme allo scriscione dell’Associazione vittime del dovere, arriverà nei stadi di calcio di tutta Italia in occasione della 35esima giornata di campionato di serie A. Una risposta indiretta alla violenza pseudocalcistica protagonista dellaggressione brutale a un tifoso del Liverpool ridotto in fin di vita. “Fai gol con la legalità” è l’iniziativa (giunta alla quarta edizione) dedicata sabato e domenica 28 e 29 aprile a tutte le vittime del dovere, alla memoria di uomini e donne che si sono sacrificati nel nome della patria e della comunità nazionale. La giornata è un’occasione preziosa per far conoscere l’attività dell’associazione che da anni è impegnata in una crociata di civiltà: onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la nazione, un patrimonio etico da valorizzare, sostenere le famiglie delle vittime e promuovere progetti di educazione alla legalità nelle scuole. L’Associazione è nata per iniziativa dei familiari (vedove, orfani, invalidi e genitori) di appartenenti alle Forze dell’ordine, all’esercito e alla magistratura, caduti o rimasti feriti nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, colpiti da terrorismo, criminalità organizzata o criminalità comune.

“Fai gol con la legalità”: in campo l’Associazione vittime del dovere