Terzigno, trovato morto Pasquale Vitiello, marito della donna uccisa ieri

È stato ritrovato morto Pasquale Vitiello, il marito di Immacolata Villani, la donna uccisa con un colpo di pistola alla testa a Terzigno, dopo aver accompagnato la figlioletta a scuola in via dei Pini. Vitiello che era l’unico sospettato dell’assassinio aveva fatto perdere le sue tracce. Il corpo, secondo quanto é stato riferito dai Carabinieri, è stato trovato in via Plinio. Tutti gli indizi sin dall’avvio delle indagini convergevano su di lui. I carabinieri gli hanno dato la caccia fin da subito. Dopodiché ancora non si sa se il Vitiello ha deciso di suicidarsi non trovando vie di fuga oppure il dramma s’è consumato dopo aver preso coscenza dell’orrendo delitto commesso. Dopo aver esploso i proiettili all’esterno dell’istituto scolastico di Boccia al Mauro, Pasquale Vitiello si era dileguato a bordo di uno scooter grigio. Adesso arriva la notizia del ritruvamento del suo cadavere.