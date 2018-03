La sincerità della Mussolini: «Mai perdonato mio marito per le baby squillo» (video)

di

«Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale», dice Alessandra Mussolini a Francesca Fagnani nel programma Belve (andato in onda su Nove mercoledì 21 marzo alle 23,30) sulla vicenda delle baby squillo dei Parioli. Il marito della Mussolini, Mauro Floriani, ex finanziere, patteggiò una pena ad un anno di reclusione e una multa di 1800 euro. Nella stessa intervista la Mussolini parla del suo matrimonio a Predappio, del nonno Benito, di cosa gli chiederebbe se tornasse davvero, di Claretta Petacci…

