Immigrazione, l’Ong Open Arms si scaglia contro il procuratore di Catania

di

«Le accuse? Vengono sempre dalla stessa parte». Si scaglia contro il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, “colpevole” di fare il suo lavoro, l’Organizzazione non governativa Proactiva Open Arms al quale la magistratura etnea ha sequestrato la nave con la quale l’Ong spagnola ha soccorso alcuni immigrati al largo della Libia e si è rifiutata di consegnarli alla Marina libica intervenuta sul posto.

I responsabili dell’Ong spagnola, che pure, con la sua nave, fa avanti e indietro fra i porti italiani, dove scarica gli immigrati, e le acque libiche, dove li raccoglie, fa resistenza passiva al provvedimento del magistrato catanese. E sostiene di non aver firmato gli atti di accusa che la Procura etnea ha fatto notificare a Proactiva Open Arms, perché sono scritti in italiano «e aspettiamo una traduzione».

A svelare la strategia difensiva dell’Ong di fronte alle contestazioni della magistratura italiana è Oscar Camps, fondatore di Proactiva Open arms, la Ong spagnola accusata di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina per aver soccorso in mare dei migranti ed essersi rifiutata di consegnarli ai libici. “Le accuse vengono sempre dalla stessa parte”, ha aggiunto Camps, riferendosi al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che già in passato aveva indagato sulle attività di salvataggio di migranti delle Ong.

«Abbiamo fatto l’intervento in mare e una volta avvenuto il recupero – sostiene Camps ai microfoni di Radio Catalunya – ci siamo diretti a nord, come abbiamo sempre fatto, e l’Italia non ci ha dato il permesso d’ingresso», aggiungendo anche che la Spagna sarebbe intervenuta presso le autorità italiane, non si sa a quale titolo, per sollecitare l’approdo in un porto italiano.

La Ong avrebbe contattato il ministero degli Esteri spagnolo, sostenendo che vi era una situazione grave a bordo e inducendo così le autorità di Madrid, allarmate, a fare pressione sul governo italiano. «Siamo in una situazione di sequestro preventivo della nave», sostiene Camps, secondo il quale la protezione delle vite umane dovrebbe essere la priorità di qualsiasi entità civile o militare. Consegnare i migranti appena salvati ai libici, ha affermato, avrebbe violato lo Statuto dei rifugiati dell’Onu. Non la pensa così la magistratura italiana che, invece, ha deciso di procedere al sequestro della nave di Proactiva Open Arms e alla contestazione di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina.

Camps, ex-imprenditore nel settore della sorveglianza delle spiagge spagnole con una sua società di bagnini, la Pro Activa Serveis Aquatics Sl, che ha ottenuto dal governo spagnolo un appalto di 2,13 milioni di euro l’anno, è stato accusato dai suoi lavoratori, che hanno scioperato, di sottoporli a condizioni di lavoro non conformi. Contestata anche la stessa Proactiva Open Arms che non ha mai pubblicato i suoi bilanci e non ha mai reso noto tutti i sui finanziatori.