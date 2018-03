Grillo: «Governo con Salvini? Non so, decidono i ragazzi» (video)

di

Dialogo con Salvini in vista di un governo M5S-Lega? “Non so cosa succederà, io di queste cose di post politica, di post cronaca, non me ne occupo, se ne occupano dei ragazzi straordinari”. Così Beppe Grillo, rientrando a notte inoltrata all’hotel Forum dopo lo spettacolo che lo ha visto protagonista al teatro Flaiano. “Cercate di pensare cosa ha passato in questi anni Luigi Di Maio – dice rispondendo ai cronisti- una pressione incredibile, ed è venuto fuori da grandissimo politico”.

“Nasce qualcosa di diverso -insiste Grillo – perché c’è un mondo diverso, non siamo contro il sistema, è il sistema che è finito da solo, noi abbiamo dato solo una piccola spinta, adesso c’è da riprogettare le città, la mobilità, l’energia, c’è da fare un progetto di 30, 40, 50 anni”. “Nel 2030 – conclude – saremo un miliardo in più, siamo un popolo di vecchi, di anziani, ci sono più 70enni che 20enni”. Le dichiarazioni del garante del M5S in questo video tratto da il sito de la Repubblica.

