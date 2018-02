Papa Francesco: «Gesù ci manda tra la gente, non fa predica di laboratorio» (video)

di

«Gesù non è venuto a portare la salvezza in un laboratorio, non fa la predica di laboratorio, staccata dalla gente, è in mezzo alla folla, in mezzo al popolo. La maggior parte della vita pubblica Gesù l’ha passata sulla strada, tra la gente, per guarire le ferite». Lo ha sottolineato Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro. La folla, segnata da sofferenze fisiche e da miserie spirituali, costituisce, per così dire, “l’ambiente vitale” in cui si attua la missione di Gesù – ha ricordato Bergoglio – fatta di parole e di gesti che risanano e consolano. «È una umanità solcata da sofferenze, fatiche e problemi: a tale povera umanità è diretta l’azione potente, liberatrice e rinnovatrice di Gesù».