Macerata, così la Dia nel 2016 lanciava l’allarme sulla feroce mafia nigeriana

«Un modello organizzativo – rilevavano gli analisti della Dia – spesso funzionale alla tratta degli esseri umani, che ha il suo principale bacino di reclutamento nello Stato di Edo, intorno alla capitale di Benin City. In tale località sarebbero presenti articolate strutture operative e logistiche, in grado di organizzare il trasporto delle vittime fino al loro sfruttamento».

La relazione della Direzione Investigativa antimafia sottolineava, già all’epoca, come «il settore del trafficking» risultasse «strettamente connesso con quello degli stupefacenti, di cui in parte si è già detto: la criminalità nigeriana sembra utilizzare opportunisticamente gli stessi canali e le medesime strutture per i diversi “servizi” criminali, operando, ormai da tempo, come fornitrice, mediatrice ed organizzatrice anche dei traffici di droga in molti Paesi europei ed extraeuropei».

«Analogo modus operandi – aggiungeva la Dia – verrebbe adottato dai network criminali eritrei, anch’essi organizzati in cellule stanziate su più territori, cui verrebbe affidato il compito di organizzare traffici di migranti o di stupefacenti. Si conferma anche per i menzionati gruppi criminali un consistente ricorso al money transfer, frazionando artificiosamente le somme di denaro in importi sotto soglia, oppure attraverso canali informali, come ad esempio l’hawala (il sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull’onore di una vasta rete di mediatori, localizzati principalmente in Medio Oriente e Africa, ndr) o l’impiego dei corrieri di valuta».

Numerose le operazioni di polizia e anche le condanne nei confronti di esponenti della mafia nigeriana con accuse, a vario titolo, di traffico internazionale, detenzione e spaccio di stupefacenti, violenze, minacce, lesioni, rapine, estorsioni ai danni di connazionali, reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione.

Nella primavera del 2016 la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania aveva fermato diversi nigeriani con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di giovani connazionali, anche minori. L’organizzazione, con basi operative a Catania, a Genova e a Roma, era diretta e promossa da una Maman nigeriana, Madame Jennifer, che curava direttamente i rapporti con i complici in Nigeria e in Libia, seguiva il tragitto delle vittime attraverso l’Africa fino alle coste libiche e provvedeva a fornire il denaro necessarie per concludere il viaggio verso l’Italia.

Alle telecamere di Sky, sempre nel 2016, il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, aveva raccontato la prepotenza e la violenza esercitata dalla mafia nigeriana che opera anche nei territori storici di camorra e Cosa Nostra stringendo accordi di reciproco interesse con i clan, mentre Vincenzo Nicolì, del Servizio Centrale Operativo, aveva spiegato come la mafia nigeriana utilizzasse riti voodoo e Secret Cults per tenere soggiogati i propri connazionali. E a Macerata? Forse è arrivato il momento di verificare se anche nella città dove è stata uccisa Pamela, seviziata e sezionata come se si trattasse di un rito voodoo, vi sia la presenza della mafia nigeriana e sia collegata a spacciatori come Innocent Oseghale.