Prima gli italiani, Salvini invita Di Maio: “Vieni alla nostra manifestazione di Milano”

“Di Maio scopre che occorre favorire gli Italiani? Lo invito allora a partecipare alla nostra manifestazione del 24 febbraio a piazza del Duomo a Milano”. È questo il provocatorio invito che Matteo Salvini, ospite della tramissione di Lucia Annunziata Mezz’ora in più, lancia al candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, che a Ivrea ha tentato di fare propria una parola d’ordine del centrodestra. Salvini parla anche della differenza di opinioni con Forza Italia sulla riforma delle pensioni, “Dimmi – dice rivolto a Berlusconi– se c’è un aspetto positivo della legge Fornero. Dimmi qual è, io non l’ho trovato”. Sul Jobs Act, il leader della Lega ritiene che “l’intero sistema del lavoro va rivisto”, soprattutto in tema di tassazione. La Flat tax? deve essere fissata «sicuramente al di sotto del 20%». Governo delle larghe intese dopo il 5 marzo? “Premesso che il 40% del centrodestra sia raggiungibile come obiettivo, mai nella vita farei un accordo con Renzi e Boldrini”. “Non propongo minestroni né al Pd né ai Cinque Stelle”