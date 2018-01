Piromane incendia la pompa di un distributore di benzina (video)

di

Diede fuoco alla pompa di benzina nel centro di Albano, e poi era scappato: ora i carabinieri della stazione di Albano Laziale, dopo segnalazioni e l’esame dei filmati della zona, hanno identificato l’uomo che, la mattina del 9 dicembre scorso, aveva cosparso di liquido infiammabile il manto stradale adiacente le colonnine di carburante del distributore Q8 di via Trilussa, dandogli fuoco, mettendo in pericolo alcune auto che stavano facendo benzina. Si tratta di un 37enne del posto che è stato denunciato a piede libero. All’epoca dei fatti, l’incendio, che si propagò in pochi istanti, fu domato grazie al tempestivo intervento del personale in servizio al distributore che spense le fiamme. L’incendiario, che era riuscito a darsi alla fuga, è stato identificato grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore.