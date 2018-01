El Maiz – Roma

di

El Maiz

Via Tolemaide, 16 – 00192 Roma

393/0023040

Sito Internet: no

Tipologia: street food venezuelano

Prezzi: arepas 5,20/6€, empanadas 3,50/3,80€, platano 4/4,50€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Bella scoperta questo locale che propone alcune specialità da street food della cucina venezuelana. Come si evince dal nome, tutto è fatto con la farina di mais, quindi le preparazioni sono “naturalmente” adatte anche ai celiaci. Il menù propone le arepas (un piccolo pane di forma circolare) con varie farciture, le empanadas (fagottini di pasta) ripieni di carne, formaggio o di entrambi, le cachapas, una sorta di frittella sempre di mais farcita con prosciutto cotto e formaggio, e tre piatti a base di platano che, come ama dire il proprietario del locale, è il “papà” dell’attuale banana, ma con un sapore meno dolce. Noi lo abbiamo assaggiato nella versione “patacones”, con il platano fritto che forma una sorta di panino e dentro della carne di manzo, pomodoro fresco e avocado, quest’ultimo disponibile anche nella versione salsa, davvero delizioso. Gli abbiamo affiancato una buona empanadas con carne di manzo, solo un po’ unta, e un’arepas con carne di pollo cotta con verdure, anch’essa ben fatta. Da bere ci sono alcune bottiglie di birra, delle bibite gassate, acqua e una sola scelta di vino che consiste in un Montepulciano.

AMBIENTE

Piccolo e spartano, con alcuni tavoli alti e sgabelli su cui accomodarsi e il bancone-vetrina posto in fondo, dove però, non troverete i prodotti già pronti, in quanto qui si fa tutto espresso.

SERVIZIO

Cordiale, simpatico e preciso.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –