Norvegia in lutto: è morto Harald V, il “Re del popolo”. Meloni: “Rafforzò i rapporti tra le nostre Nazioni”

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Chi era

Si è spento a 89 anni al Rikshospitalet di Oslo dopo 35 anni di regno. Sfidò la corte per sposare Sonja, fu atleta olimpico e tenne unita la nazione dopo la strage di Utøya. Ingrid Alexandra diventa l’erede al trono

La bandiera reale è stata abbassata a mezz’asta sul Palazzo di Oslo. Re Harald V di Norvegia è morto all’età di 89 anni, dopo oltre 35 anni trascorsi sul trono. Il sovrano si è spento serenamente alle 6.35 di venerdì 28 agosto presso il Rikshospitalet, l’Ospedale universitario della capitale, come ha annunciato la Casa reale norvegese. «Profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà», ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Un sovrano che ha servito la sua nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo Regno i legami tra la Norvegia e l’Italia. Alla Famiglia Reale e a tutto il popolo norvegese giungano le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza».

La Norvegia piange il suo re

Harald era stato ricoverato il 17 agosto in seguito a un controllo medico. Da tempo soffriva di anemia emolitica, una rara malattia del sangue che provoca una distruzione anormalmente rapida dei globuli rossi. Negli ultimi giorni il quadro clinico era peggiorato a causa di un’infezione batterica nel sangue. Nelle 24 ore precedenti la morte i familiari si erano alternati al suo capezzale, mentre davanti al Palazzo reale centinaia di norvegesi avevano cominciato a deporre fiori.