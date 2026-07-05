L’estate, tempo di partenze… e di raggiri: le vacanze fantasma e come difendersi dalle truffe online

Foto: Foto generata con l'Ai

Un fenomeno che si ripete

Offerte che sembrano irresistibili, la fretta di non perdere l'occasione, l'abbassamento delle difese: così molte persone alla ricerca di relax si ritrovano vittime dell'inganno. I consigli della Polizia per tutelarsi

L’estate è sinonimo di vacanze, relax e voglia di staccare dalla routine. Migliaia di famiglie, coppie e giovani scelgono ormai il web per organizzare il proprio soggiorno, confrontando offerte e prenotando con pochi clic appartamenti, case vacanza e hotel. Una comodità che, però, porta con sé anche dei rischi. Con l’aumento delle prenotazioni online cresce infatti il fenomeno delle cosiddette “vacanze fantasma”, truffe che ogni anno lasciano centinaia di turisti senza alloggio e con il conto corrente più leggero.

Le “vacanze fantasma”

Le offerte sembrano irresistibili: ville con piscina, appartamenti vista mare, residence di lusso o camere in hotel a prezzi nettamente inferiori rispetto al mercato. Proprio il desiderio di risparmiare, unito alla fretta di prenotare prima dell’esaurimento della disponibilità, rappresenta uno degli elementi su cui fanno leva i truffatori.

Un fenomeno che si ripresenta ogni estate

Le truffe legate alle prenotazioni turistiche non sono una novità, ma negli ultimi anni hanno assunto dimensioni sempre più rilevanti grazie alla diffusione delle piattaforme digitali, dei social network e delle applicazioni di messaggistica. La Polizia di Stato e la Polizia Postale ricordano come il periodo estivo sia uno dei momenti dell’anno in cui aumentano sensibilmente le segnalazioni di questo tipo di frode. I criminali sfruttano la grande richiesta di alloggi e il poco tempo a disposizione degli utenti per spingerli a decidere rapidamente, senza effettuare tutti i controlli necessari. Secondo la Polizia di Stato, i truffatori fanno leva sull’urgenza e sulla convenienza economica, inducendo le vittime a pagare rapidamente per non perdere un’offerta apparentemente irripetibile. È proprio questo senso di premura e fretta a rappresentare uno degli strumenti più efficaci utilizzati dai malintenzionati.

Come avviene la truffa

Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. I truffatori pubblicano annunci corredati da fotografie accattivanti, spesso sottratte da siti immobiliari o da vere strutture ricettive. Le descrizioni sono dettagliate e rassicuranti, mentre il prezzo viene fissato leggermente al di sotto della media per attirare il maggior numero possibile di interessati. Dopo il primo contatto, il presunto proprietario si dimostra disponibile, risponde velocemente e cerca di instaurare un clima di fiducia.

Successivamente invita il cliente a versare una caparra oppure l’intero importo del soggiorno attraverso un bonifico bancario, una ricarica su carta prepagata o altri sistemi di pagamento poco tutelanti. Una volta ricevuto il denaro, ogni contatto si interrompe. L’annuncio viene eliminato, il numero di telefono risulta irraggiungibile e il turista scopre la truffa solo al momento della partenza oppure, nella peggiore delle ipotesi, quando arriva sul posto e si rende conto che l’immobile non esiste o è occupato da altre persone.

I segnali che devono far scattare l’allarme

Riconoscere in tempo una truffa non è sempre semplice, soprattutto quando gli annunci sono realizzati con cura e sembrano del tutto autentici. Esistono però alcuni campanelli d’allarme che, se considerati con attenzione, possono evitare spiacevoli sorprese.

Attenzione al prezzo

Il primo riguarda il prezzo: quando una casa vacanze o una camera d’albergo viene proposta a un costo nettamente inferiore rispetto a quello praticato nella stessa località e nello stesso periodo dell’anno, è opportuno fermarsi e verificare con maggiore attenzione. In alta stagione, infatti, è piuttosto raro trovare offerte particolarmente vantaggiose senza una valida motivazione.

Occhio alle fotografie

Un altro elemento da non sottovalutare è la qualità delle fotografie. Immagini perfette, dall’aspetto professionale, prive di dettagli riconoscibili o identiche a quelle presenti su altri portali possono essere state copiate da siti immobiliari o da strutture realmente esistenti. Una semplice ricerca inversa delle immagini sul web può aiutare a capire se quelle fotografie siano già state utilizzate per altri annunci.

Il testo conta

Anche la descrizione dell’immobile merita attenzione. Testi generici, traduzioni approssimative, errori grammaticali, informazioni poco precise o, al contrario, descrizioni eccessivamente enfatiche che promettono servizi esclusivi a fronte di prezzi irrisori sono segnali da non ignorare. Allo stesso modo è consigliabile verificare che l’indirizzo indicato esista realmente e che corrisponda alle immagini pubblicate, utilizzando servizi di mappe online e, se possibile, la visualizzazione stradale.

No ai messaggi fuori dalle piattaforme

Tra gli indizi più frequenti segnalati dalla Polizia di Stato vi è anche la richiesta di abbandonare la piattaforma ufficiale per proseguire la trattativa privatamente tramite WhatsApp, Telegram, e-mail o sms. I truffatori giustificano questa richiesta sostenendo di voler evitare commissioni o di poter applicare uno sconto aggiuntivo, ma così facendo eliminano le garanzie offerte dai portali di prenotazione e rendono molto più difficile recuperare il denaro in caso di frode.

I sistemi di pagamento

Particolare attenzione deve essere riservata anche alle modalità di pagamento. Bonifici bancari intestati a persone fisiche sconosciute, ricariche di carte prepagate, trasferimenti di denaro tramite circuiti non protetti o richieste di saldo immediato rappresentano situazioni ad alto rischio. È sempre preferibile utilizzare sistemi di pagamento che garantiscano una maggiore tutela dell’acquirente e consentano di aprire eventuali contestazioni.

Diffidare degli inserzionisti frettolosi

Anche l’atteggiamento dell’inserzionista può rivelare molto. Se il proprietario evita una telefonata o una videochiamata, risponde in maniera vaga alle domande, fornisce informazioni contraddittorie oppure esercita continue pressioni affinché il pagamento venga effettuato nel giro di poche ore, è bene interrompere la trattativa.

La fretta è infatti uno degli strumenti più utilizzati dai truffatori per impedire alle vittime di effettuare verifiche. Infine, è importante leggere con attenzione le recensioni. La loro totale assenza, oppure la presenza di commenti pubblicati tutti nello stesso periodo, molto simili tra loro o eccessivamente entusiastici, può indicare che si tratta di valutazioni create artificialmente.

Saper riconoscere le rencesioni vere

Al contrario, recensioni dettagliate, distribuite nel tempo e presenti su piattaforme diverse costituiscono generalmente un elemento di maggiore affidabilità. In caso di dubbi, la regola più efficace resta sempre la stessa: fermarsi, verificare e non lasciarsi convincere dalla paura di perdere un’offerta solo apparentemente irripetibile.

Se si cade nella trappola

Nel momento in cui ci si rende conto di essere stati vittima di una truffa è fondamentale agire senza perdere tempo. La Polizia di Stato invita a conservare ogni elemento utile: ricevute dei pagamenti, conversazioni, e-mail, numeri di telefono, screenshot degli annunci e qualsiasi documento possa agevolare le indagini. Successivamente è necessario presentare denuncia presso un ufficio delle forze dell’ordine o rivolgersi alla Polizia Postale.

Se il pagamento è stato effettuato con carta di credito o altri strumenti elettronici è consigliabile contattare immediatamente la banca per verificare la possibilità di bloccare l’operazione o avviare le procedure di contestazione.

La prevenzione resta la difesa migliore

Organizzare una vacanza dovrebbe essere un momento piacevole, non l’inizio di un incubo. Eppure bastano pochi minuti di disattenzione per perdere centinaia o addirittura migliaia di euro. Il messaggio lanciato ogni anno dalla Polizia di Stato è chiaro: è necessario controllare l’affidabilità dell’annuncio, utilizzare soltanto canali ufficiali, diffidare delle richieste di pagamento fuori piattaforma e non lasciarsi condizionare dalla fretta. Perché una vacanza serena inizia molto prima della partenza, comincia da una prenotazione consapevole e sicura.