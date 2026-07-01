“La pista nera è depistaggio rosso”: l’iniziativa Gioventù nazionale per celebrare Paolo Borsellino

Foto: Ansa / Ansa (7/11/2024)

Uso distorto della memoria

L'iniziativa vuole fare chiarezza sulle organizzazioni criminali che hanno preso d'assalto la Sicilia e non solo. Da anni i giovani di destra si impegnano per la fiaccolata a Palermo, partendo da tutta Italia per commemorare il giudice

Gioventù Nazionale terrà una manifestazione davanti al murales dedicato a Paolo Borsellino, nei pressi di via D’Amelio, a Palermo venerdì 3 luglio alle 9.30. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato alla stampa il documento politico ”La pista nera è depistaggio rosso”, una nota con cui il movimento giovanile intende fare chiarezza sui recenti tentativi di accreditare una presunta ”pista nera” dietro le stragi di mafia del 1992.

“La pista nera è depistaggio rosso”, Gioventù nazionale celebrerà Borsellino con un documento

Il documento affronta un tema delicato e di grande attualità: l’utilizzo della memoria di Paolo Borsellino come terreno di scontro ideologico, il ruolo di alcune narrazioni mediatiche e politiche, le ombre sulle piste realmente trascurate e la necessità di riportare il dibattito sui fatti, sugli atti e sulle responsabilità storiche. Durante la manifestazione saranno illustrati i contenuti principali della nota e le ragioni per cui Gioventù Nazionale ritiene necessario reagire pubblicamente a quella che definisce una grave operazione di fango contro la storia della destra siciliana e contro la stessa memoria di Paolo Borsellino. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla Fiaccolata del 19 luglio giunta al suo 30° anniversario.

L’impegno dei ragazzi di destra

Da anni tutte le comunità politiche di Gioventù nazionale scendono in piazza a Palermo per la fiaccolata in omaggio al giudice che, assieme al collega Giovanni Falcone e a tanti altri, ha combattuto per cercare la verità sulle stragi di mafia e assicurare alla giustizia i malviventi. Un impegno tracciato nel segno della legalità e che innesta le sue radici nel 1990, quando il giudice incontrò i ragazzi del Fronte della gioventù a Siracusa: all’epoca, un nutrito gruppo di ragazzi era accorso da tutta la penisola per sentirlo parlare.

Ad oggi i giovani di destra hanno preso il testimone tra le mani, scegliendo di ricordare chi si è battuto per tutta la vita contro la criminalità organizzata. L’iniziativa di Gioventù nazionale va di pari passo con alcune delle parole più importanti pronunciate dal magistrato anti-mafia: «Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo».