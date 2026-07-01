Divampa un incendio in Belgio: sei morti e diversi feriti in un palazzo di dieci piani, evacuata l’intera zona

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Maggio 2026)

Ad Anversa

Si cercano ancora altre potenziali vittime. I vigili del fuoco impegnati incessantemente

Diverse persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un edificio residenziale ad Anversa, in Belgio. Lo riferisce la polizia locale. Le fiamme sono divampate all’ottavo piano del palazzo, un edificio di dieci piani nel quartiere di Linkeroever, dove vivono oltre 200 persone. Dall’edificio si è levata una densa colonna di fumo. Le operazioni di evacuazione sono tuttora in corso. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione a causa dell’elevata concentrazione di fumo nell’aria. Secondo la polizia, i vigili del fuoco stanno operando in condizioni particolarmente difficili per l’estensione e l’intensità dell’incendio. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e di polizia, compresa un’unità specializzata dotata di droni. I morti finora accertati sarebbero almeno sei.

Un palazzo di dieci piani

L’incendio è ancora attivo e sta devastando un palazzo di dieci piani nel quartiere di Linkeroever, aggiungono i media locali. E’ stato attivato il Piano di Intervento Medico per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso. Gli abitanti evacuati illesi vengono ospitati nelle vicinanze. Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all’interno dell’edificio la polizia segnala diversi decessi e feriti, sia lievi che gravi, ma non è ancora disponibile un bilancio preciso. “Le nostre squadre hanno evacuato l’edificio”, spiega a Le Soir Marie De Clercq, dei vigili del fuoco di Anversa. “Siamo attualmente impegnati a tempo pieno nello spegnimento dell’incendio e nella ricerca di eventuali altre vittime.

L’intervento dei vigili del fuoco

Si tratta di un’operazione su vasta scala; sul posto sono presenti più di dieci autopompe. Stiamo ricevendo supporto dalle zone di intervento di emergenza di Waasland, Rand e Rivierenland”, ha aggiunto la responsabile dei vigili. Anche la Protezione Civile è presente sul posto. “Considerate le dimensioni dell’edificio e la gravità dell’incendio, abbiamo attivato il massimo livello di coordinamento operativo”, ha concluso De Celrcq.