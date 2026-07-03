Caso escort e calcio a Milano, Bastoni non si presenta davanti ai Pm: sentito come testimone Riccardo Calafiori

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L'inchiesta della procura

Ascoltati anche Daniel Maldini e Kevin Bonifazi come persone informate. Resta da sciogliere il nodo dei soldi

E’ stato sentito stamattina, in un ufficio della Procura di Milano lontano dai riflettori, Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana e convocato come testimone nell’indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con al centro una agenzia di organizzazione eventi che offriva giovani escort a persone facoltose, in particolare giocatori di serie A, per serate ‘all inclusive’. Calafiori è uno dei tre calciatori sentiti dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, tra ieri e oggi. Anche Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta e figlio dello storico capitano rossonero, Paolo, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, essendo testi, hanno risposto a tutte le domande, fornendo spiegazioni ma senza portare elementi nuovi al quadro finora emerso.

Bastoni non si presenta

Oggi avrebbe dovuto essere interrogato anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, che invece è indagato per prostituzione minorile. Ma tramite il suo legale, Salvatore Scuto, già ieri pomeriggio ha comunicato agli inquirenti di aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi oggi non si è presentato alla convocazione notificatagli nei giorni scorsi. Dopo questo primo giro di audizioni in Procura, si è saputo, dovrà essere fatto il punto sull’inchiesta per poi valutare i prossimi passi. Non si esclude che altri calciatori o atleti possano essere chiamati come testimoni.

Il nodo dei soldi

La minorenne con la quale il difensore dell’Inter e della Nazionale(all’epoca dei fatti ventunenne) avrebbe avuto rapporti sessuali ha dichiarato di non avere ricevuto soldi da Alessandro Bastoni. E il nodo dell’inchiesta riguarda proprio il denaro. Se si provasse, invece, che c’è stato uno scambio di soldi per Bastoni scatterebbe l’accusa di violenza sessuale in danno dei minori. Gli inquirenti sono in possesso di migliaia di whatsapp e sms nel periodo in cui, peraltro, c’era il divieto di uscita a causa del Covid. Ma anche in questo caso ovviamente vale la presunzione di innocenza.