Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Strage Viareggio
Foto: Ansa foto archivio / Sghljklplej archivo (Giugno 2009)

32 morti nel 2009

Strage ferroviaria di Viareggio, Moretti si è costituto ieri sera: dovrà scontare cinque anni di carcere

L'ex amministratore delegato di Fs dovrà scontare cinque anni. L'arrivo all'istituto ieri sera. Aveva rinunciato alla prescrizione

Cronaca - di Paolo Cortese - 26 Giugno 2026 alle 13:20

Segui il Secolo d'Italia Google Discover Fonti Preferite
Si è costituito in carcere ieri, in tarda serata, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite.

“Vado a testa alta”

“Come sto? Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto”, aveva detto al Corriere, Moretti. “Questa sentenza – aveva sottolineato Moretti  pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager”. Aggiungendo che “quattro anni di condanna sono il termine oltre il quale si va in carcere e, guarda caso, i quattro anni sono stati inflitti anche a me”.

“Vado, e spero che non sia per troppo tempo”. E sull’esperienza in carcere come special advisor del Cnel, incarico a titolo gratuito che lo ha portato a sviluppare progetti di recupero per i detenuti, aveva aggiunto: “Mi rendo utile. Se restassi con le mani in mano impazzirei”.

La strage del 2009

Il  disastro del 2009 ebbe origine dallo svio di un treno merci composto da vagoni cisterna contenenti GPL, la cui fuoriuscita innescò un’esplosione e un successivo incendio che interessò l’area della stazione di Viareggio qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e quelle abitate circostanti, causando in totale 32 morti  e un centinato di feriti.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Paolo Cortese - 26 Giugno 2026

Leggi anche