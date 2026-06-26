Strage ferroviaria di Viareggio, Moretti si è costituto ieri sera: dovrà scontare cinque anni di carcere

Foto: Ansa foto archivio / Sghljklplej archivo (Giugno 2009)

32 morti nel 2009

L'ex amministratore delegato di Fs dovrà scontare cinque anni. L'arrivo all'istituto ieri sera. Aveva rinunciato alla prescrizione

Si è costituito in carcere ieri, in tarda serata, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite.

I giudici della Quarta sezione penale della Cassazione, accogliendo le richieste della procura generale della Suprema Corte, ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell’appello ter che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a cinque anni di reclusione per Moretti. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. La rinuncia alla prescrizione La Corte di Appello fiorentina aveva respinto le richieste degli imputati confermando le pene. Moretti aveva rinunciato alla prescrizione e ha lamentato che questo aspetto non sia stato considerato dai giudici. In carcere si occuperà di volontariato per gli altri detenuti. Leggi anche Strage ferroviaria di Adamuz: le autorità spagnole non parlano di sabotaggio o terrorismo ma definiscono l'incidente "molto strano"

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“Vado a testa alta”

“Come sto? Ho raggiunto questo momento in perfetta forma fisica e psichica e ora sono pronto”, aveva detto al Corriere, Moretti. “Questa sentenza – aveva sottolineato Moretti pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager”. Aggiungendo che “quattro anni di condanna sono il termine oltre il quale si va in carcere e, guarda caso, i quattro anni sono stati inflitti anche a me”.

“Vado, e spero che non sia per troppo tempo”. E sull’esperienza in carcere come special advisor del Cnel, incarico a titolo gratuito che lo ha portato a sviluppare progetti di recupero per i detenuti, aveva aggiunto: “Mi rendo utile. Se restassi con le mani in mano impazzirei”.

La strage del 2009

Il disastro del 2009 ebbe origine dallo svio di un treno merci composto da vagoni cisterna contenenti GPL, la cui fuoriuscita innescò un’esplosione e un successivo incendio che interessò l’area della stazione di Viareggio qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e quelle abitate circostanti, causando in totale 32 morti e un centinato di feriti.