Sicurezza del territorio e infrastrutture: a Roma il confronto sulle sfide del futuro dell’Italia organizzato da Oice

Foto: Immago economica / Sara Minelli

All'Auditorium del maxxi

“Cura e rigenerazione del Paese: territorio e costruito tra sicurezza, innovazione e futuro”, è questo il titolo del il Convegno annuale OICE, l’associazione di riferimento in Italia per le organizzazioni di ingegneria e che oggi si tiene all’Auditorium Maxxi a Roma. Un momento di confronto e di riflessione su un tema sempre di attualità e di prospettiva futura che da un lato richiede di coniugare esigenze quasi infinite, con risorse limitate e dall’altro impone a tutto il settore tecnico-professionale e delle costruzioni di mettere a disposizione dei committenti tutto il know-how e l’esperienza maturata in Italia e all’estero anche con investimenti in innovazione, formazione e ricerca.

Tra i presenti anche il ministro Musumeci

All’evento, aperto dal Presidente OICE Giorgio Lupoi, ha confermato che parteciperà il Ministro della Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci Saranno inoltre presenti Fabrizio Curcio – Capo Dipartimento DAG MEF, Fabio Fatuzzo – Commissario Unico alla depurazione e al riuso delle acque reflue, Luigi Ferrara – Capo Dipartimento Casa Italia, Errico Stravato – Amministratore delegato SOGESID, Federica Brancaccio – Presidente Ance, Alessandra Dal Verme – Direttore Agenzia del Demanio, Stefano Scalera – Amministratore delegato INVIMIT SGR SpA, Dario Lo Bosco – Amministratore delegato FS Engineering, Umberto Sgambati – Presidente PROGER, Andrea Tomarchio – Vicepresidente Esecutivo Infrastrutture RINA e Fabio Visintin – Direttore generale ADR Ingegneria S.p.A..

Tre tavole rotonde per avviare un confronto

L’obiettivo dell’evento – articolato su tre tavole rotonde moderate dai vicepresidenti OICE Alfredo Ingletti, Francesca Federzoni e Irene Gionfriddo – è mettere a confronto i più importanti player pubblici e privati e sottolineare come l’ingegneria e l’architettura siano centrali per la riuscita e la qualità degli interventi che possono cambiare il Paese.