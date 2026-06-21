Modi e l’ascesa dell’India: da gigante emergente a protagonista globale

Foto: Ansa / Angelo Carconi (20 maggio 2026)

La partita dei "Melodi"

L'India non è più una "potenza del futuro": oggi è protagonista della scena internazionale ed è impegnata a consolidare il proprio ruolo. È un'opportunità anche per l'Italia, che sta contribuendo a ridisegnare le grandi direttrici geopolitiche

Per decenni abbiamo visto l’India venire descritta come una possibile “potenza del futuro”. Un Paese dalle dimensioni continentali, dotato di risorse umane e di un potenziale economico straordinario, ma spesso frenato da problemi strutturali, notevoli disuguaglianze sociali e difficoltà amministrative dovute, in parte, proprio all’imponente mole. Oggi, però, quella definizione appare sempre più superata. Con oltre 1,4 miliardi di abitanti e una delle economie a più rapida crescita del pianeta, l’India si sta affermando ormai come una delle protagoniste della scena internazionale.

Modi e l’ambizione di trasformare l’India in una potenza completa

A differenza di quanto accadeva anche solo vent’anni fa, Nuova Delhi non è più osservata come una realtà destinata a emergere in futuro: è già oggi un attore centrale negli equilibri globali. Le grandi potenze guardano con attenzione alle sue scelte politiche, alle sue dinamiche economiche e al suo crescente peso diplomatico. In un mondo segnato principalmente dalla competizione tra pochissimi attori, l’India sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio autonomo, facendo leva sulla propria forza demografica, sulla crescita industriale e sulla crescente influenza geopolitica.

Gran parte di questa trasformazione è direttamente riconducibile e inscindibile proprio dalla figura del primo ministro Narendra Modi, al governo dal 2014. Nel corso degli anni il leader del Bharatiya Janata Party ha promosso una visione ambiziosa dell’India, quella di un Paese capace di valorizzare la propria identità nazionale, rafforzare la propria economia e presentarsi al mondo come una grande potenza del XXI secolo.

La crescita industriale

Negli ultimi anni Nuova Delhi ha investito massicciamente in infrastrutture, digitalizzazione, innovazione e produzione industriale. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell’India come uno dei principali poli manifatturieri del pianeta, attirando aziende e investimenti che cercano alternative alle tradizionali catene produttive concentrate in altre aree dell’Asia.

L’investimento nei settori strategici del futuro

Accanto alla crescita industriale, il Paese sta rafforzando la propria presenza nei settori strategici del futuro: tecnologia avanzata, intelligenza artificiale, telecomunicazioni, ricerca scientifica e produzione ad alto valore aggiunto. Un percorso che punta a trasformare l’India in una potenza completa, capace di incidere tanto sull’economia quanto sugli equilibri politici internazionali.

Dall’Indo-Pacifico al Mediterraneo: una sola partita geopolitica

Per comprendere l’ascesa indiana bisogna guardare la cartina geografica con occhi nuovi. Quello che un tempo appariva come un insieme di aree separate – l’India, il Golfo Persico, il Mediterraneo e l’Europa – oggi è sempre più parte di un’unica grande competizione strategica.

Le sfide che caratterizzano il XXI secolo riguardano infatti il controllo delle infrastrutture, delle reti energetiche, delle tecnologie avanzate, delle materie prime critiche, dei semiconduttori e delle principali rotte commerciali mondiali. In questo scenario, la sicurezza dell’Indo-Pacifico e quella del Mediterraneo risultano molto più collegate di quanto possa sembrare.

Al centro delle rotte marittime della regione

L’India si trova in una posizione privilegiata all’interno di questa trasformazione. La sua collocazione geografica, al centro delle principali rotte marittime dell’Oceano Indiano, la rende un attore fondamentale per il commercio globale e per la sicurezza energetica internazionale. Non sorprende quindi che Nuova Delhi stia cercando di accrescere la propria influenza ben oltre i confini dell’Asia meridionale.

Il corridoio che potrebbe cambiare gli equilibri tra Asia ed Europa

Uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni è il corridoio economico che punta a collegare l’India all’Europa passando attraverso il Medio Oriente e che porta il nome di India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). L’iniziativa prevede lo sviluppo di collegamenti logistici, infrastrutture portuali, reti energetiche, connessioni digitali e nuove catene di approvvigionamento in grado di ridurre tempi e costi degli scambi commerciali.

Dietro l’IMEC non c’è soltanto una dimensione economica. Si tratta di una visione geopolitica che mira a rafforzare i collegamenti tra alcune delle aree più dinamiche del pianeta, offrendo nuove opportunità di cooperazione e creando percorsi alternativi per il commercio internazionale.

L’opportunità che l’Italia vuole cogliere

Se questa strategia dovesse concretizzarsi pienamente, il Mediterraneo potrebbe tornare a occupare una posizione centrale nei traffici tra Asia ed Europa. In tale contesto, l’Italia avrebbe l’opportunità di valorizzare la propria posizione geografica, rafforzando il ruolo dei suoi porti, delle sue infrastrutture e del suo sistema logistico come punto di incontro tra i mercati europei e quelli asiatici.

La sintonia tra Meloni e Modi e il rafforzamento dei rapporti con l’Italia

In questo contesto si inserisce anche il rafforzamento dei rapporti tra India e Italia. Negli ultimi anni Roma e Nuova Delhi hanno intensificato il dialogo su numerosi dossier, dalla cooperazione economica all’energia, dalla sicurezza marittima all’innovazione tecnologica.

Un ruolo importante è stato svolto anche dalla sintonia personale mostrata dal nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal premier Narendra Modi. Durante diversi vertici internazionali i due leader hanno dato vita a momenti informali che hanno attirato l’attenzione dei media e degli utenti dei social network, dove il duo “Melodi” è diventato virale. Anche in occasione dell’ultimo G7 non sono mancati scambi scherzosi e battute che hanno contribuito a rafforzare l’immagine di un rapporto particolarmente cordiale: «È vero, siamo la coppia più famosa del mondo», ha detto Meloni, sorridendo, durante uno scambio di saluti al vertice.

La partnership strategica speciale dietro i “Melodi”

Al di là degli aspetti simbolici, i rapporti tra Roma e Nuova Delhi, di recente elevati a partnership strategica speciale, si stanno rafforzando in settori concreti come commercio, tecnologia, sicurezza energetica, innovazione e cooperazione industriale. Un percorso che potrebbe assumere un’importanza crescente proprio alla luce delle trasformazioni geopolitiche in corso.

Un protagonista destinato a pesare sempre di più

L’India continua ad affrontare sfide significative, dalle disuguaglianze sociali alle difficoltà di sviluppo presenti in alcune regioni del Paese. Tuttavia, limitarsi a osservare queste criticità significherebbe ignorare la trasformazione in atto. Oggi Nuova Delhi appare sempre più come uno dei pilastri del nuovo ordine internazionale che sta prendendo forma. La sua forza economica, la sua capacità tecnologica, il peso demografico e la crescente influenza diplomatica la rendono un interlocutore imprescindibile per chiunque voglia comprendere il mondo dei prossimi decenni.