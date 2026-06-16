Le vacanze possono attendere: la bella iniziativa di Pio Esposito, allena i bambini della scuola calcio in cui giocava da piccolo

Foto: Instagram / Voluntas Brescia (13/6/2026)

Il video del gesto esemplare

Immortalato dalle telecamere della scuola calcio, Pio Esposito si impegna ad insegnare ai più piccoli le tattiche di gioco. Per lui il meritato riposo dopo un'ottima stagione con l'Inter non è prioritario

Francesco Pio Esposito rimanda le vacanze, almeno per il momento, dedicandosi ad allenare i ragazzini della Voluntas Brescia nel centro sportivo San Filippo. In questi giorni l’attaccante nerazzurro indossando i panni di allenatore e mentore, dal momento che l’Italia non si è qualificata al mondiale. La stagione con l’Inter di Christian Chivu, invece, si è conclusa con un “doppio titolo”: Scudetto e Coppa Italia. Ma per Francesco non sembra essere un motivo valido per abbandonarsi all’ozio, piuttosto preferisce dedicarsi ai bambini che magari hanno deciso di inseguire il suo stesso sogno.

Pio Esposito allena i bambini della scuola calcio in cui giocava da piccolo

Questo compito per Esposito non è una scelta fortuita: il campo in cui si trova ad allenare i più piccoli è infatti lo stesso in cui giocava da piccolo. A ricordarlo è stato Tuttosport, che evidenzia la parabola del calciatore, dalle partite nei campetti fino ai riflettori di San Siro. Ad affiancarlo nelle settimane di riposo prima del nuovo inizio di stagione ci sono il fratello Salvatore e il papà Agostino. Anche perché è stata proprio la sua famiglia ad impegnarsi personalmente per rilevare il club dopo il fallimento di qualche anno fa, salvando una società fondamentale per il calcio giovanile in Lombardia.

Come viene percepito dai bambini della scuola calcio?

Come ha spiegato Sportmediaset in un articolo, Francesco Pio Esposito non è semplicemente un campione da osservare televisione o l’attaccante dell’Inter campione d’Italia, ma «l’idolo di casa che dimostra come i sogni, con sacrificio e umiltà, possano davvero trasformarsi in realtà». Il suo è un gesto esemplare, ripreso anche dalle telecamere della scuola calcio sui social, che appartiene alla sobrietà degli atleti e dei campioni capaci di un vero slancio d’amore.