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Il libro “Eterna guerra civile?” riporta all’Abc fascismo e antifascismo
Foto: Imagoeconomica / Alessia Mastropietro (26 novembre 2018)

Il libro

L’Abc di fascismo e antifascismo: l’ordine alfabetico della provocazione culturale arriva in libreria

"Eterna guerra civile?" di Mario Bozzi Sentieri riporta all'essenziale un dibattito ormai secolare, liberando la storia dalle forzature dell'eterna campagna elettorale

Cultura - di Ulderico Nisticò - 7 Giugno 2026 alle 07:05

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Quando si dice l’Abc! È quello a cui rimanda Mario Bozzi Sentieri nel libro Eterna guerra civile? Fascismo e Antifascismo, fondamentali e fondamentalisti (Eclettica Edizioni). Il volume è un esempio efficace di come ridurre all’essenziale un dibattito politico ormai secolare, e liberarlo dall’eterna guerra civile, che poi oggi è la stantia ma quotidiana campagna elettorale italiana; e restituirlo alla storiografia. Questa, quando è seria, è, insegna Tacito, «senza odio e senza simpatie», e prova a raccontare i fatti, tanto più che da essi, commenta ancora l’antico «siamo lontani».

“Eterna guerra civile?”: un ritorno alla storiografia

Possiamo dirlo con dispiacere esistenziale, e anche contando i nostri personali anni, però nel 2026 bisogna prima spiegare al 90% dei ragazzi cos’erano le colonie, e poi, ammesso ti seguano, le colonie italiane dal 1890 al 1960: e mi pare sia un esempio sufficiente. Mario Bozzi Sentieri tenta, con successo, di tenersi alla larga dai sentimenti, e studiare i fatti con la possibile freddezza, e con il metodo scientifico di una ricchissima bibliografia non elencata ma intrinseca al testo.

L’Abc di fascismo e antifascismo

Ecco l’ABC, quell’ordine alfabetico che è un modo volutamente asettico e imparziale di sviscerare gli argomenti. Eccoli: Antifascismo; Bellicismo; Costituzione; Destra; Ebraismo; Fascismo; Guerra fratricida; Imperialismo coloniale; Lavoro; Merchandising nostalgico; Nazismo; Onore ai padri; Pacificazione nazionale; Questione Romana; Resistenza; Salò; Totalitarismo; Ur-fascismo; Venticinque aprile; Zona grigia.

I fatti prima dei sentimenti

L’agile volume, che starebbe bene in un corso scolastico di un professore non politicizzato e coraggioso, è sufficiente a riassumere tematiche che parrebbero ardue, e a soddisfare le esigenze di un lettore che, forse (e senza forse) non specialista, è tuttavia curioso di una storia che, cronologicamente, è ormai remota, però è ancora capace di infiammare gli animi; infiammare, sì, ma non per questo conoscere davvero.

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di Ulderico Nisticò - 7 Giugno 2026