Jovanotti elogia San Francesco a Cortona dalle Clarisse: “È irriducibile come una grande montagna di luce”

Foto: Ansa / Tino Romano (16 maggio 2026)

Un messaggio di fede

Il cantante italiano ha poi raccontato del suo rapporto speciale con le suore dell'ordine: "So che quando sono in capo al mondo o davanti a centomila persone le Clarisse di Santa Chiara mi stanno pensando. E questa cosa mi fa piacere, molto piacere"

Il Santo patrono d’Italia rimane una stella polare anche per il mondo musicale. A dimostrarlo è stato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che dal palco della chiesa di San Francesco a Cortona, dove ha preso parte a “Frate Francesco. Un corpo tra musica e parole”, ha lanciato un messaggio di speranza citando il santo patrono italiano. «Cercate la gioia, cercate la perfetta letizia», ha affermato il cantante davanti alle suore Clarisse di Santa Chiara, che hanno organizzato l’incontro. La sua frase riprende uno degli insegnamenti più importanti del fondatore dell’ordine Francescano, come riporta La Nazione: «Per quanto tu possa sentirti vittima, cerca la gioia e il tuo stesso essere diventa quello di un vincitore». Come ha spiegato il cantante italiano, la ricerca della felicità «è la grande sfida che ci occuperà», parlando ai giovani delle comunità parrocchiali cortonesi presenti.

Jovanotti elogia San Francesco davanti alle Clarisse di Santa Chiara a Cortona

Jovanotti ha poi sottolineato l’importanza della figura di Francesco su più piani, da quello spirituale a quello artistico e musicale. Per un artista – ha precisato – , il santo è una fonte di ispirazione. “Era un commediante, era un trovatore”, ha aggiunto, spiegando che il Cantico delle Creature è a tutti gli effetti una canzone: «si canta, ci sono i ritornelli». Poi ha valorizzato il codice musicale del Laudario Cortonese, che per chi compone rimane «un passaggio obbligato». Come ha ricordato il celebre artista italiano, San Francesco «è una figura talmente vasta, talmente grande che tutti, non solo gli italiani, hanno in qualche modo una relazione con lui. È irriducibile, impossibile da definire. Come una grande montagna di luce».

L’amicizia di Jovanotti con le Clarisse e il messaggio di fede

Il legame che unisce Jovanotti e le Clarisse è un’amicizia che intercorre da molti anni e che è rimasta salda nel tempo. Sono state sue vicine di casa, ma anche grandi amiche. Il cantante ha raccontato un’anedotto a proposito della sua relazione con le suore: «Tempo fa avevo chiesto loro di pregare per me, perché sto sempre in giro per il mondo. So che quando sono in capo al mondo o davanti a centomila persone, le Clarisse di Santa Chiara mi stanno pensando. E questa cosa mi fa piacere, molto piacere. E magari funziona, perché sono qui».