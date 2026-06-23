Italiano scomparso a Copenaghen, Marco Falanga non si trova da domenica. L’ultimo messaggio: «Vado a mangiare»

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Ricerche in corso

Il 35enne di Ferentino era arrivato in Danimarca il 19 giugno per cercare lavoro. Indagano le autorità danesi, coinvolta anche l’ambasciata italiana

Il telefono di Marco Falanga è stato ritrovato vicino all’alloggio in cui dormiva a Copenaghen. Da quel momento la scomparsa del 35enne di Ferentino, in provincia di Frosinone, è diventata un caso seguito dalle autorità danesi, dalla famiglia in Italia e dall’ambasciata italiana nella capitale. Falanga era arrivato in Danimarca il 19 giugno per sostenere un colloquio di lavoro con una ditta che, secondo quanto riferito dai parenti, lo aveva contattato attraverso i social e gli aveva anche pagato il biglietto aereo. L’ultimo contatto certo risale alla sera del 21 giugno. Intorno alle 21 Marco ha effettuato una videochiamata alla madre e alla figlia, poi ha inviato un messaggio. Ai familiari avrebbe detto: «Adesso vado a mangiare». Da allora non ha più risposto.

Il viaggio per cercare lavoro

Falanga lavora come operaio edile e piastrellista. Era partito con l’obiettivo di trovare un impiego stabile all’estero. Secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia, avrebbe dovuto iniziare proprio in questi giorni o comunque incontrare la ditta che gli aveva promesso un’opportunità. Non è ancora chiaro se il colloquio sia stato effettivamente sostenuto, né se tra il giorno dell’arrivo e l’ultimo contatto con casa abbia incontrato qualcuno.

Il suo alloggio si trovava nel quartiere di Sydhavnen, zona portuale di Copenaghen, frequentata anche da turisti in questo periodo dell’anno. Il cellulare, ritrovato da un passante o comunque recuperato nei pressi della struttura dove soggiornava, è stato consegnato alle autorità. L’apparecchio sarebbe ora nella disponibilità dei canali diplomatici italiani e potrebbe essere analizzato dai carabinieri presenti in ambasciata.

Le immagini al vaglio

Gli investigatori danesi stanno verificando le telecamere di sicurezza della zona per ricostruire gli ultimi spostamenti del 35enne. È uno dei passaggi considerati decisivi: capire se Marco sia uscito da solo, se abbia visto qualcuno, quanto tempo sia rimasto fuori dall’alloggio e in quale direzione si sia mosso dopo l’ultimo messaggio alla famiglia.

In Italia i parenti hanno presentato denuncia ai carabinieri di Ferentino. Intanto la comunità italiana in Danimarca si è mobilitata sui social diffondendo foto, descrizione fisica e segni particolari. Marco indossava un berretto da baseball rosso e una maglietta nera con la scritta «Hard Rock». Ha numerosi tatuaggi: su due compaiono i nomi «Candida» e «Annalisa».

L’appello della famiglia

La preoccupazione dei familiari cresce con il passare delle ore. Prima della partenza, Marco era apparso sereno e determinato. A inizio maggio aveva anche scritto su un gruppo Facebook di italiani in Australia: «Faccio il pavimentista, il muratore e volevo sapere se in Australia c’è possibilità di impiego in questo campo. Sarei disponibile a trasferirmi, grazie in anticipo a chi avrà voglia di rispondere».

Del caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?. Chiunque abbia informazioni utili per rintracciare Marco Falanga può contattare il numero 3388068141 oppure rivolgersi alle forze dell’ordine.