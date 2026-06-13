Inferno a Ugento, evacuato anche Mario Balotelli: oltre 500 persone allontanate. Quali resort sono stati coinvolti

Fiamme in Salento

L’emergenza incendi torna a colpire il Salento. Un vasto rogo è divampato lungo il litorale di Ugento, nella marina di Torre San Giovanni, interessando la pineta costiera tra il Vivosa Apulia Resort, il Lido Malibù e l’area di Fontanelle. Tra le persone messe in sicurezza c’è anche il calciatore Mario Balotelli, che si trovava in vacanza nella struttura ricettiva interessata dalle operazioni di evacuazione.

Balotelli tra gli evacuati dal resort di lusso

Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno e confermato dall’ANSA, Balotelli soggiornava nel Vivosa Apulia Resort, una delle strutture coinvolte dall’emergenza. Per motivi di sicurezza circa 300 ospiti del resort sono stati fatti allontanare, mentre altre 250 persone sono state evacuate dal vicino campeggio Riva di Ugento.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale delle strutture ha consentito di mettere in sicurezza turisti e bagnanti senza che si registrassero feriti.

Fiamme nella pineta di Torre San Giovanni: panico tra i bagnanti

L’incendio si è sviluppato nella zona della macchia mediterranea e della pineta costiera, alimentato dal forte vento che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme. Il fuoco ha raggiunto alcune strutture balneari e, secondo le prime informazioni, avrebbe danneggiato anche alcuni veicoli in sosta.

Le immagini del fumo che invadeva il litorale hanno provocato momenti di apprensione tra i presenti. Numerosi bagnanti hanno lasciato in fretta la spiaggia mentre venivano avviate le procedure di evacuazione delle aree più esposte.

Tre Canadair in volo sul Salento: incendio sotto controllo ma resta alta l’allerta

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Ugento, Gallipoli e Tricase, insieme a Protezione civile, Carabinieri, Polizia locale e operatori dell’Arif.

Per fronteggiare l’emergenza sono entrati in azione tre Canadair, impegnati in continui lanci d’acqua a supporto delle squadre a terra. Dopo ore di lavoro, la situazione risulta al momento circoscritta, anche se il cambio di vento ha più volte riattivato alcuni focolai rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Salento ancora sotto assedio degli incendi

L’episodio arriva a poche ore da un precedente rogo che aveva già interessato la stessa area nella giornata di venerdì. Il nuovo incendio conferma una situazione di forte criticità per il territorio salentino, dove le alte temperature e il vento stanno favorendo il moltiplicarsi dei fronti di fuoco.

Le autorità mantengono alta l’attenzione sull’area di Ugento, mentre proseguono le attività di bonifica e monitoraggio per evitare nuove riprese delle fiamme.