Il film su Michael Jackson e la storia Punch: un unico racconto dei legami contro la solitudine

Foto: Ansa / Luis Gandarillas (23 aprile 2026)

Oltre lo schermo

La pellicola riporta in luce l'attaccamento del cantante nei confronti della scimmietta Bubbles: non si tratta di un esotismo, ma della risposta al bisogno di attaccamento

Il film Michael non è solo il racconto di una vita straordinaria. È, piuttosto, un tentativo di entrare in un mondo interiore fragile, complesso, spesso frainteso. Tra le immagini più evocative emerge quella di Michael Jackson accanto a Bubbles, lo scimpanzé che lo accompagna nella sua quotidianità, seduto accanto a lui come un compagno, come qualcuno di famiglia, come qualcuno che resta.

Da Michael a Punch: la necessità di non sentirsi soli

A uno sguardo superficiale può sembrare solo una stranezza. Ma se ci si ferma un attimo di più, se si sospende il giudizio, quella presenza comincia a raccontare altro: racconta un bisogno antico, essenziale, silenzioso. Il bisogno di non essere soli dentro. Accanto a questa storia, quasi in uno specchio più intimo e meno spettacolare, si colloca quella del cucciolo di macaco Punch, nota ormai a tutti in quanto rifiutato dalla mamma in uno zoo in Giappone e per questo gli addetti gli hanno dato un peluche arancione con le sembianze di un orango.

Anche qui c’è un legame, ma diverso, più sottile: non con un umano, ma con un peluche dalle sembianze di un macaco. Un oggetto morbido, familiare, rassicurante. Punch vi si lega, lo cerca, lo trattiene. Come se in quel corpo senz’anima potesse ritrovare qualcosa di vivo: una presenza, una continuità, forse un ricordo.

Due storie lontane eppure profondamente simili, entrambe parlano della stessa cosa: la ricerca di attaccamento e di conforto, quando qualcosa dentro chiede di essere tenuto.

Quando il bisogno di attaccarsi cerca nuove strade

La psicologia lo racconta da tempo: l’essere umano – e con lui molte specie animali – non può fare a meno di legarsi. John Bowlby sostiene che l’attaccamento si manifesta «dalla culla alla tomba». Lo descrive come una necessità primaria: abbiamo bisogno di qualcuno che sia base sicura, da cui partire e a cui tornare.

Ma cosa accade quando questa base non è stabile? Quando la relazione è incerta, assente o condizionata? Il bisogno non si spegne, non si dissolve ma si sposta si trasforma, cerca trovando a volte forme impreviste.

Bubbles: un rifugio vivo, una presenza che non chiede

Nel mondo di Michael Jackson, segnato da un’infanzia compressa tra aspettative e performance, Bubbles non è semplicemente un animale. È una pausa. È uno spazio senza giudizio. Con lui Michael non deve dimostrare nulla. Non deve essere il “Re del Pop”. Non deve rispondere allo sguardo del mondo. Può semplicemente essere.

Da un punto di vista psicologico, questa relazione assume contorni profondi: Bubbles diventa una base sicura, una figura di attaccamento capace di offrire continuità emotiva. Ma diventa anche qualcosa di ancora più primitivo: una “madre morbida”.

Gli esperimenti di Harlow parlano chiaro: quando i cuccioli devono scegliere, scelgono il contatto, non il nutrimento. Scelgono ciò che scalda. Ciò che accoglie. E forse è proprio questo che Michael trova in Bubbles: non solo compagnia, ma conforto corporeo ed emotivo, una forma di risposta a un vuoto antico.

Punch: quando anche un oggetto può diventare “casa”

La storia di Punch è più silenziosa, ma non meno potente. Non c’è un umano a cui aggrapparsi, non c’è uno sguardo che restituisce. Eppure il bisogno resta. Punch si lega a un peluche. Lo cerca. Lo tiene vicino. Ed è in questa scena che entra in gioco Winnicott.

L’oggetto transizionale – come una coperta, un pupazzo, qualcosa di morbido – diventa ponte tra presenza e assenza. Non è solo un oggetto: è una traccia di relazione. Per Punch, quel peluche assume una funzione essenziale: contiene, rassicura, sostituisce. È come se dicesse: se non posso avere qualcuno, allora terrò qualcosa che mi ricorda qualcuno. In questa dinamica non c’è stranezza. C’è adattamento. C’è sopravvivenza emotiva.

Due legami, un’unica radice

Bubbles e Punch raccontano due modalità diverse dello stesso movimento: uno è un legame diretto, vivo, reciproco (Bubbles ancora piange e si dispera quando vede alcuni video di Micheal); l’altro è un legame simbolico, costruito su un sostituto. Eppure, alla base, c’è la stessa tensione: non restare soli nell’esperienza emotiva. Bubbles si attacca a Michael. Michael si attacca a Bubbles. Punch si attacca al peluche. E in tutti questi movimenti si intravede una verità spesso dimenticata: l’attaccamento non è mai secondario. È ciò che tiene insieme l’esperienza.

Anche gli animali sentono, ricordano, cercano

Un passaggio fondamentale è riconoscere che gli animali non sono semplici destinatari di cure, ma soggetti capaci di legame. Gli scimpanzé, così come altri animali sociali, riconoscono le figure di riferimento, sviluppano memoria affettiva, soffrono la separazione. Bubbles, quindi, non è solo il rifugio di Michael. È anche un essere che, a sua volta, si lega. Che trattiene. Che potrebbe sentire la mancanza. Punch, nel suo modo silenzioso, mostra la stessa dinamica: anche senza umano, il bisogno di relazione non si spegne. Trova un’altra strada.

Conclusione: essere tenuti, anche quando nessuno c’è

Guardando queste storie, ciò che colpisce non è la stranezza dei comportamenti, ma la loro profonda umanità – anche quando riguarda un animale. Ma ciò che conta non è la forma. È la funzione. Essere contenuti. Essere rassicurati. Essere, anche solo per un momento, al sicuro. E forse è proprio questo che lega Michael a Bubbles, e Punch a quel peluche: non un capriccio, non una stranezza, ma un gesto antico quanto la vita stessa. Cercare qualcuno – o qualcosa – che rimanga.

Perché, in fondo, la domanda è sempre la stessa: chi può tenermi quando vacillo? A volte è una persona. A volte è un animale. A volte è un oggetto.