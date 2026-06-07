Il dietro le quinte dell’ascesa di Meloni: “Senza maschera” svela la comunicazione che sfida gli algoritmi

Foto: Imagoeconomica / Giuliano Del Gatto (12 dicembre 2025)

L'affermazione di una leader

Il libro di Tommaso Longobardi, responsabile della comunicazione digitale della premier, non è un manuale: è un racconto vivo, dall'interno di un percorso umano e professionale che trova nell'autenticità il suo cardine

Non una semplice biografia politica o un manuale di comunicazione, ma un racconto vivo, dall’interno di un percorso umano e professionale che ha accompagnato la crescita di Giorgia Meloni da leader di un partito minoritario a protagonista della politica nazionale e non solo. Senza maschera di Tommaso Longobardi (Guerini e associati) ripercorre l’ascesa della premier puntando su quello che c’è prima degli algoritmi: un’esperienza nata su strada, in auto, fra salette improvvisate, migliaia di chilometri tra un comizio e l’altro, un treno perso, un pranzo saltato, risate per mollare i nervi e la frenesia da campagna elettorale, quando esce fuori chi sei realmente, sotto stress, affamato e senza sonno.

Il cardine dell’autenticità

La prima impressione che si ricava leggendo il libro, che ha la prefazione della stessa Meloni, è quella di una narrazione sincera. Longobardi non si presenta come il genio che ha costruito a tavolino un fenomeno politico, ma come qualcuno che ha individuato un potenziale comunicativo già esistente e ha lavorato per renderlo visibile. Il concetto che attraversa quasi ogni pagina è quello dell’autenticità: l’idea che una comunicazione efficace non nasca dalla creazione artificiale di un personaggio, ma dalla capacità di valorizzare ciò che una persona è realmente, di portare in piena luce una gemma che già esiste, non creare un diamante artificiale.

La costruzione di una comunità, non gli algoritmi

Uno degli aspetti più interessanti del volume è che racconta la comunicazione politica senza ridurla a una questione di algoritmi, follower o strategie digitali. Certo, i social sono il tema centrale, ma il vero oggetto del libro è il rapporto tra identità e consenso. Longobardi insiste spesso sul fatto che i numeri da soli non bastano e che la costruzione di una comunità è molto più importante della semplice ricerca della viralità. È una riflessione che va oltre il caso Meloni e che può interessare anche chi non condivide necessariamente le posizioni politiche della protagonista.

Un racconto concreto fatto di persone, chilometri, intuizioni

Le pagine più riuscite sono probabilmente quelle dedicate ai retroscena delle campagne elettorali, ai viaggi, alle intuizioni nate durante gli spostamenti e alle scelte comunicative apparentemente più semplici. Qui emerge un racconto concreto, fatto di persone, chilometri, errori, tentativi e intuizioni. Si percepisce che dietro ogni contenuto diventato virale c’è stato soprattutto un lavoro quotidiano e spesso invisibile, che ci fa capire che, sì, la viralità è un po’ un terno al lotto a tratti incontrollabile, ma anche frutto di mille e più tentativi che alla fine riescono a far passare il cammello nella cruna dell’ago.

Il pregio della chiarezza

Il libro, inoltre, ha il pregio della chiarezza. Longobardi scrive come parla: senza tecnicismi inutili o frasone accademiche, con uno stile diretto che rende la lettura scorrevole anche per chi non ha competenze specifiche nel settore della comunicazione digitale. Questa semplicità non va confusa con superficialità; al contrario, dietro molte osservazioni si intravede una riflessione maturata negli anni sul rapporto tra politica, media e società, una riflessione resa quindi fruibile ai più, cosa che ogni comunicatore deve saper fare. Se non sai spiegare quello che fai anche a tua nonna, che comunichi a fare?

Lo sguardo dall’interno

Naturalmente il libro non è neutrale, né pretende di esserlo: si parla pur sempre di una leader di partito e record-woman della politica italiana e non solo. È il racconto di una storia vissuta in prima persona e osservata da una posizione privilegiata. Proprio per questo il lettore non troverà una ricostruzione distaccata degli eventi, ma una testimonianza partecipe. Tuttavia, questa soggettività rappresenta più un valore che un limite, perché consente di comprendere dall’interno la nascita di un modello comunicativo che ha inciso profondamente sulla politica italiana degli ultimi anni.

Il “segreto” che fa la differenza

Alla fine della lettura resta soprattutto una sensazione: Senza maschera non è il libro di uno stratega che vuole spiegare come vincere sui social, ma quello di un professionista che prova a raccontare perché, nell’epoca della comunicazione permanente, immediata e volatile, la coerenza e la riconoscibilità possano ancora fare la differenza. Che si condividano o meno le idee politiche narrate nel volume, il libro offre uno sguardo raro sui meccanismi che stanno dietro la costruzione di una leadership contemporanea e, proprio per questo, merita molta attenzione.