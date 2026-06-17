Bonelli inciampa sull’atomo: perde la causa contro un nuclearista che aveva dato degli “imbecilli e irresponsabili” ai Verdi

Foto: ansa / MASSIMO PERCOSSI ( 15 aprile 2025 )

La questione energetica

Scivola sull’atomo, Angelo Bonelli, esponente di Avs ed ecologista e antinuclearista convinto. Il suo scontro pubblico con il professor Luca Romano, condito da epoteti anche un po’ pesanti, è finito in tribunale con una denuncia del Verde, che però ha perso ed è stato condannato al risarcimento delle spese legali. Ne dà notizia oggi “Il Foglio”, che racconta della denuncia di Bonelli a Romano per violazione del diritto all’immagine, all’onore e alla reputazione. Luca Romano, meglio noto come “L’Avvocato dell’Atomo”, divulgatore favorevole all’energia nucleare,, si era lasciato andare a definizioni pesanti nei confronti degli ecologisti, definiti un partito di “irresponsabili” e “imbecilli”. Ma in tribunale Romano, laurea magistrale in fisica teorica all’Università di Torino e master in giornalismo scientifico all’Università di Ferrara, che sui social fa divulgazione sul nucleare attraverso la pagina L’Avvocato dell’Atomo, ha avuto ragione dal giudice del Tribunale civile di Roma che ha escluso che le affermazioni contestate superassero i limiti del diritto di critica, soprattutto nel contesto di un dibattito pubblico e politico su temi di forte interesse generale, come i rischi legati alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e il ruolo dei movimenti ambientalisti.

La critica politica può utilizzare toni anche aspri e un linguaggio “colorito e pungente”, dice la sentenza, secondo Il Foglio, “purché non si traduca in una mera aggressione personale”. Molti epiteti erano rivolti genericamente ai Verdi, ovvero ai movimenti ambientalisti in generale. Le richieste di Europa Verde sono state rigettate e il partito condannato al pagamento delle spese legali di 7.616 euro più Iva.