Antoniozzi: “Le università riconoscano i crediti formativi per la laurea ai giornalisti iscritti all’albo”

Foto: Ansa foto / Riccardo Antimani (Settembre 2025)

La richiesta al Ministro

Chiesto un atteggiamento univoco in base alla legge che non penalizzi una categoria professionale

Le università italiane devono riconoscere i dodici crediti formativi (i CfU) previsti dalla legge ai giornalisti regolarmente iscritti all’albo che esercitano in qualsiasi maniera la professione. E’ la richiesta formulata dal vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi, al ministro Bernini e alla Conferenza dei Rettori.

La questione sollevata da FdI

“Molte università- scrive Antoniozzi- fanno fatica a riconoscere i dodici crediti formativi ai giornalisti (professionisti e pubblicisti) iscritti regolarmente all’albo professionale. E’ una situazione che va risolta subito- aggiunge Antoniozzi- perché una categoria professionale prestigiosa non può essere discriminata”.

Da qui l’annuncio di un’interrogazione al ministro Bernini, “affinché questa situazione cessi e i giornalisti possano usufruire di quanto spetta loro, anche per evitare contenziosi e per evitare differenze tra un ateneo e un altro”.

La situazione

I dodici crediti formativi concessi dalle Università riguardano attività esperenziali. Tra questi, ovviamente, non possono essere escluse le esperienze giornalistiche di ogni natura, dipendente o di libera attività professionale. E’ un discorso che riguarda allo stesso modo sia le università tradizionali che quelle online (Unimercatorum, Unimarconi, Unicusano, Unicampus etc). In questo caso, alcuni giornalisti hanno addirittura lasciato le università online per iscriversi ad altre che hanno un atteggiamento diverso.

L’iscrizione all’albo rappresenta un requisito essenziale, mentre l’attività può essere di qualsiasi tipo. I dodici crediti formativi ovviamente. come ha puntualizzato lo stesso Antoniozzi- devono riguardare corsi di laurea coerenti con il titolo posseduto e cioè, scienze della comunicazione, scienze politiche, lettere e filosofia e tutti i corsi di laurea affini.

In caso di diniego dell’Ateneo, lo studente può fare ricorso ma l’iniziativa di Fratelli d’Italia, partita dalla sollecitazione di diversi ordini regionali, punta a prevenire proprio i contenziosi. Il cambio di corso impresso alle università online, che oggi hanno uno stile diverso, non contempla l’esclusione ingiustificata dei crediti formativi per quanti, come i giornalisti, appartengono a un ordine nazionale regolamentato da leggi e norme. E per questo si attende una risposta univoca da parte di tutti gli atenei.