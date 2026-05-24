La Russa al Corriere: “Ricordo Almirante ogni anno. Mai trovato un partito così democratico come il Msi”

"Nessun ripescamento"

“Ricordo Almirante ogni anno. Di solito vado anche alla messa. Nessun ripescamento, quindi. Lo ammiravo politicamente e l’ho conosciuto apprezzandone anche l’ironia. Vannacci non lo conosco personalmente e non l’ho mai visto negli anni in cui la militanza a destra era difficile. Forse perché era militare, ma comunque non c’era. Quindi mi sembra un’accusa talmente meschina che, con tutto il rispetto per Vannacci, mi viene da ridere”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una intervista a Virginia Piccolillo del ‘Corriere della Sera’.ù

La Russa: “Il percorso di Almirante riconosciuto da Napolitano e Violante”

Lei è presidente del Senato, Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò. “Sì, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia – risponde il presidente del Senato – Non lo dico io ma due presidenti della Repubblica, di cui uno ex Pci, e un presidente della Camera ex comunista”. Il Pd ora lo ricorda come ‘fucilatore di partigiani’, la cui storia si intrecciò con la stagione delle trame nere. “Almirante non ha mai fucilato nessuno. Altrimenti sarebbe stato condannato e si sarebbe dovuta chiedere l’amnistia”.

“Mai trovato un partito così democratico come il Msi”

“Però scriveva su “La difesa della razza” che inneggiava all’antisemitismo”, incalza Piccolillo. “È l’unica accusa vera – replica La Russa – l’essersi mostrato non contrario all’antisemitismo. Cosa di cui, però, si è sempre detto pentito. Ci ha scritto un libro”. La Russa aggiunge che Almirante “favorì il ritorno nell’alveo parlamentare di fasce di elettori che potevano avere dubbi, in un partito che era il più democratico di tutti”. Parla dell’Msi? “Certo. Si votava per tutto. Persino per l’ordine dei candidati di Almirante nelle liste, e lui si asteneva. Mai trovato un partito così democratico”.

“Meloni ha difeso tutti i valori della destra”

Neanche FdI? “Nemmeno. Non è detto che sia un male. Ma è così”. Non è un partito familista? “Adesso ci fanno questa accusa. Ma non si erano accorti, sin dagli anni ’70, che quello che Piero Ignazi, da sinistra, definì il “Polo escluso”, era fatto di fratelli, sorelle, figli, padri, nipoti, che combattevano per un ideale?”. Pensa che Meloni abbia deluso valori di destra? “No. Li ha difesi tutti inclusa la fiamma nel simbolo, la destra dal dopoguerra è sempre stata coerente“. Quindi – chiede la giornalista del Corriere – non crede che qualcuno guardi a Vannacci? “C’è sempre stata una parte dell’estrema destra – risponde La Russa – che non si è riconosciuta in FdI. Casapound e Forza Nuova insieme li davano al 2,3%. Possibili flussi ci sono. Per tutti. Per ora è nei sondaggi”.