Così la memoria sta cancellando la storia: “Il tramonto del passato” di Belardelli spiega perché

Foto: Imagoeconomica / Carlo Carino (17/07/2024)

Il libro

Il volume affronta il tema della crisi della storia nella società contemporanea: il passato non è più interrogato per essere compreso, ma utilizzato per rafforzare identità collettive o rispondere a esigenze del presente, spesso con finalità politiche

Il saggio di Giovanni Belardelli, Il tramonto del passato. La crisi della storia nella società contemporanea, edito da Rubbettino, s’inserisce in un filone di riflessione ormai centrale nel dibattito storiografico e filosofico contemporaneo: quello relativo alla trasformazione del rapporto tra l’uomo e il tempo storico.

L’approccio dell’autore si distingue per equilibrio e misura. Non sostiene che la storia sia giunta alla sua fine, ma evidenzia come essa abbia progressivamente smarrito quella centralità culturale e quel ruolo guida che aveva nella modernità, quando veniva concepita come un processo dotato di senso e direzione.

Memoria e storia: una distinzione decisiva

Uno dei nuclei più rilevanti del volume è la distinzione tra memoria e storia. Giovanni Belardelli mostra come, nella cultura contemporanea, la memoria — intesa come costruzione identitaria, emotiva e selettiva — tenda a prevalere sulla storia come disciplina critica. Questo spostamento comporta conseguenze profonde: il passato non viene più interrogato per essere compreso, ma viene utilizzato per rafforzare identità collettive o per rispondere a esigenze del presente.

In tale contesto si inseriscono fenomeni come la «giuridicizzazione» della storia, che sottopone il passato a riconoscimenti normativi e talvolta a sanzioni e, soprattutto, l’uso politico della storia, che seleziona e reinterpreta eventi e memorie in funzione del consenso presente. Entrambi questi processi contribuiscono a irrigidire l’interpretazione storica, riducendone la complessità.

La crisi della coscienza storica

Alla perdita di centralità della storia contribuiscono anche trasformazioni culturali e sociali più ampie. Tra queste, Belardelli individua in particolare il mutamento del modello pedagogico contemporaneo: il passaggio da un’educazione fondata sui contenuti ad una centrata sulle competenze tende a ridurre lo spazio della storia come sapere formativo autonomo.

Di conseguenza, la conoscenza storica rischia di essere percepita non più come strumento essenziale per comprendere la complessità del reale, ma come semplice occasione per sviluppare abilità trasversali, indebolendo così il legame tra formazione e coscienza storica.

Le trasformazioni della storiografia

La crisi della storia riguarda anche la disciplina al suo interno. Belardelli osserva come le crescenti specializzazione e frammentazione degli studi storici, pur avendo rafforzato il rigore metodologico, abbiano ridotto la capacità degli storici di incidere nel dibattito pubblico.

La storia rischia così di diventare una disciplina sempre più tecnica e settoriale, lontana dalle grandi domande di senso che un tempo contribuiva a formulare. A ciò si aggiunge la diffusione di orientamenti interpretativi condizionati da prospettive ideologiche, che tendono a piegare la complessità del passato a schemi precostituiti.

Una voce controcorrente

In questo contesto, il contributo di Giovanni Belardelli si distingue come una voce significativa e, purtroppo, in parte isolata nel panorama italiano. Il suo merito principale è quello di riportare al centro una questione fondamentale: che cosa sia la storia e quale debba essere il suo ruolo nella comprensione del presente.

La sua riflessione riapre un dibattito che negli ultimi decenni era stato in parte marginalizzato, offrendo una diagnosi lucida e non ideologica della condizione attuale della disciplina.

Il limite della diagnosi

Pur nella sua efficacia analitica, Il tramonto del passato presenta anche un limite: la riflessione resta prevalentemente sul piano diagnostico. La critica agli orientamenti dominanti della storiografia è convincente, ma non si traduce in un articolato progetto propositivo. La denuncia, per quanto necessaria, non è sufficiente: ciò che appare oggi indispensabile è l’elaborazione di percorsi concreti per il rinnovamento della disciplina, capaci di restituirle centralità culturale e funzione orientativa.

Per una rifondazione della storia

A partire dagli spunti offerti dall’autore, è possibile delineare alcune linee di sviluppo che consentano alla storia di recuperare un ruolo attivo nella società contemporanea. In primo luogo, è necessario ricostruire il rapporto tra storia e spazio pubblico. Gli storici dovrebbero tornare a intervenire nel dibattito contemporaneo, non come attori ideologici, ma come interpreti critici del tempo presente. In questo senso, la divulgazione scientifica di qualità e l’uso consapevole dei nuovi media rappresentano strumenti fondamentali per ampliare l’impatto sociale della ricerca storica.

In secondo luogo, appare indispensabile ripensare la formazione storica. La storia dovrebbe essere restituita al centro dei percorsi educativi come sapere autonomo e formativo, come suggerito dall’autore, capace di sviluppare una coscienza critica del tempo. Ciò implica un riequilibrio tra competenze e contenuti, evitando che la disciplina venga ridotta a semplice supporto metodologico.

Un terzo ambito riguarda la necessità di superare la frammentazione della storiografia, favorendo il ritorno a sintesi interpretative ampie, capaci di collegare i diversi ambiti di ricerca senza sacrificare il rigore metodologico. Solo così la storia può tornare a confrontarsi con le grandi domande di senso.

Infine, è fondamentale riattivare una riflessione sulla temporalità, in linea con le intuizioni di François Hartog e Reinhart Koselleck, con i quali il saggio di Belardelli sembra confrontarsi per implicito, per contrastare l’appiattimento sul presente e restituire profondità storica all’esperienza contemporanea.

Libertà e autonomia della storia

Il punto più alto e più significativo del discorso di Belardelli risiede nella riaffermazione della libertà dello storico. Libertà interpretativa e libertà di accesso alle fonti costituiscono condizioni imprescindibili per lo sviluppo di una ricerca autentica.

La storia, in quanto forma di conoscenza scientifica, deve essere autonoma rispetto ad altre fonti cognitive — politiche, giuridiche, ideologiche o mediatiche. Ogni interferenza esterna rischia infatti di compromettere la qualità e l’affidabilità dell’indagine storica.

Tuttavia, questa libertà deve essere intesa anche in senso positivo: non soltanto come assenza di vincoli, ma come responsabilità metodologica. L’autonomia della storia si fonda infatti su criteri condivisi di verificabilità, confronto critico e apertura interpretativa. Solo mantenendo questo equilibrio la disciplina può evitare sia la subordinazione a logiche esterne sia il rischio dell’autoreferenzialità.

Una possibilità di rilancio

Nel complesso, Il tramonto del passato offre un’interpretazione convincente della condizione attuale della storia: non una disciplina in declino irreversibile, ma un sapere che ha perso parte della propria funzione orientativa. Il libro di Giovanni Belardelli rappresenta dunque un punto di partenza significativo: una riflessione lucida e misurata che riapre un problema fondamentale, senza cedere né al pessimismo né alla nostalgia.

Proprio a partire da questa diagnosi, emerge con chiarezza la necessità di un passo ulteriore: trasformare la critica in progetto. La sfida consiste nel restituire alla storia la sua piena libertà e autonomia, ma anche la capacità di incidere nel presente, offrendo strumenti critici per orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo.

In questa prospettiva, la storia può tornare a essere non solo conoscenza del passato, ma forma attiva di comprensione del tempo, capace di mettere in relazione memoria, identità e futuro all’interno di un quadro rigorosamente scientifico.