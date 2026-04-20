Svolta nel delitto del 21enne di Vasto: l’assassino è il padre, Antonio Sciorilli, giurista e dirigente dell’Asl

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La tragedia familiare

Il giallo di Pavia è svelato: è Antonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, l’autore dell’omicidio di ieri sera. Il genitore è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Secondo i media locali il genitore avrebbe confessato l’omicidio del 21enne. Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all’imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l’ultimo atto di una lite cominciata in casa. Secondo quanto appreso tracce di sangue sono state trovate anche sul pianerottolo e nell’ascensore. Non è da escludere, dunque, che il giovane abbia percorso con l’aggressore il tragitto fino al garage. A lanciare l’allarme è stato proprio il padre Antonio. Le analisi sono state estese anche all’interno dell’appartamento in cui viveva il ragazzo che è stato sequestrato. I carabinieri sono ancora alla ricerca dell’arma del delitto. A quanto pare i rapporti in famiglia, non erano idilliaci. Nel 2024 il padre aveva denunciato il 21enne per atti di violenza all’interno delle mura domestiche. Si indaga per omicidio volontario.

Il delitto del ragazzino ucciso dal padre Antonio Sciorilli frutto di una lite familiare

All’origine dell’omicidio, potrebbe essere stata una lite familiare degenerata. Antonio Sciorilli, 52 anni, dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, giurista e avvocato, ascoltato per ore nella caserma della compagnia di Vasto, avrebbe confessato dopo un lungo interrogatorio. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Vasto, con il coordinamento dei pubblici ministeri Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin, alla luce dei gravi indizi raccolti nelle ore successive al ritrovamento del corpo del giovane. Il ragazzo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’imbocco del garage del condominio in cui viveva con la famiglia. E’ stato colpito al torace, con più fendenti. Determinanti le tracce di sangue individuate dalla Scientifica, anche con l’utilizzo del luminol, sul pianerottolo dell’abitazione e all’interno dell’ascensore, oltre che nel garage. I rapporti in casa non sarebbero stati sereni: nel 2024 il 52enne aveva denunciato il figlio per episodi di violenza domestica, con l’attivazione del ”codice rosso”.