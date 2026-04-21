Roma compie 2779 anni: Meloni celebra la Capitale “culla dell’Occidente”

Foto: Ansa foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi ( 25/gen/2024)

La festa del 21 aprile

In occasione del Natale di Roma, che ricorda la fondazione della città Eterna, le istituzioni rivolgono alla Capitale i loro auguri, tra attestati di amore e prospettive per il futuro

Roma festeggia il suo Natale. Benché si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi la città Eterna celebra la sua fondazione che secondo la tradizione ricorre il 21 aprile del 753 a.C. Padre di Roma è ovviamente Romolo che sul colle Palatino ha tracciato sul terreno il primo solco, dando vita alla Capitale delle capitali. Una ricorrenza antica e sentita, inneggiata anche in epoca antica con la festa chiamata Palilia, che oggi raggiunge quota 2779 anni come ricordato dal sindaco Roberto Gualtieri nel suo intervento in aula Giulio Cesare alla cerimonia dedicata al 21 aprile: «Auguri a Roma per il 2779mo compleanno. È un onore festeggiare qui il Natale di Roma» ha detto il primo cittadino.

Meloni: una storia millenaria che parla attraverso la sua identità

E ovviamente ogni romano oggi rivolge alla sua città un pensiero o una frase d’amore. Tra i primi a rendere omaggio alla città è stata la premier Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: «Il 21 aprile è il giorno in cui Roma celebra la propria nascita, una storia millenaria che continua ancora oggi a parlare al mondo attraverso la forza della sua identità. Roma è stata la culla della civiltà occidentale, è un museo a cielo aperto, è cultura e memoria, un patrimonio che continua ispirare il presente. È la Capitale della nostra meravigliosa Italia. Buon Natale di Roma, Città Eterna».

Rocca: Roma, sfida continua, orgoglio profondo

A farle da eco, con una dichiarazione d’amore incentrata sulla concretezza e proiettata verso il futuro è stato anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: «Auguri, Roma: storia, identità e futuro. Sfida continua, orgoglio profondo. L’impegno della Regione Lazio per sostenerti, valorizzarti e renderti sempre più vivibile, moderna e inclusiva, è quotidiano per magnificare, concretamente, l’eterno di questa città unica al mondo».