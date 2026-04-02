L’eurodeputata comunista Rima Hassan fermata a Parigi per apologia del terrorismo. E Ilaria Salis la difende

Post choc segnalato da Rn

Aveva rilanciato una dichiarazione di uno dei condannati per la strage di Monaco del 1972

L’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan è stata fermata a Parigi con l’accusa di “apologia del terrorismo”. Lo scrive ‘Le Figaro’ spiegando che Hassan verrà interrogata oggi e dovrà rispondere di un tweet postato il 26 marzo scorso nell’ambito di un’indagine aperta dall’unità per l’odio online della procura di Parigi.

Il post incriminato

L’eurodeputata di La France Insoumise nel post aveva citato una dichiarazione di Kozo Okamoto. “Ho dedicato la mia giovinezza alla causa palestinese. Finché ci sarà oppressione, la resistenza non sarà solo un diritto, ma un dovere”, ha scritto. Kozo Okamoto, ex membro dell’Armata Rossa giapponese, è stato condannato all’ergastolo per il suo ruolo nel massacro di 26 persone all’aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele nel 1972.

Segnalata da un esponente del Rassemblement National

Citandolo nel suo post, Hassan ‘‘fa esplicito riferimento a un autore di un attentato terroristico, utilizza una sua citazione senza prendere le distanze o condannarla, ma a scopo di ispirazione, e associa questa figura a una giustificazione normativa della resistenza presentata come un dovere ”, ha scritto Matthias Renault, deputato del Rassemblement National (Rn) che ha segnalato il post alla Procura di Parigi.

La difesa di Ilaria Salis

“È evidente il carattere politico di questa misura, che appare come un atto di intimidazione diretto non solo contro una rappresentante eletta (ovviamente di sinistra), ma contro l’intero movimento di solidarietà con il popolo palestinese”. Così su X l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, commentando il fermo a Parigi dell’eurodeputata francese de La France Insoumise Rima Hassan, entrambe nel gruppo sella Sinistra Ue al Parlamento europeo. “Esprimo la mia piena solidarietà a Rima Hassan, attualmente in stato di fermo a Parigi nonostante la sua immunità parlamentare”, dice Salis.

Collabora con Ilaria Salis e Mimmo Lucano

Eletta nel 2024, Rima Hassan è la prima eurodeputata di origine palestinese nella storia della Francia.Ha collaborato con Ilaria Salis e Mimmo Lucano, partecipando a iniziative comuni e “appelli antifascisti”. Hassan è considerata una figura polarizzante, spesso al centro di accese polemiche per le sue critiche radicali alle politiche dello Stato di Israele, che lei definisce come un “regime di apartheid”.

L’immunità e la flagranza di reato

Pur essendo europarlamentare, l’immunità non è assoluta. In Francia, come in altri Stati UE, un parlamentare può essere fermato senza autorizzazione del Parlamento in caso di flagranza di reato. Le autorità potrebbero aver interpretato la persistenza del post online come un reato in corso (flagranza), permettendo così il fermo immediato.