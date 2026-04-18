Irruzione in un supermercato di Kiev: uomo si barrica e uccide una bambina poi viene ammazzato (video).

Foto: screen da https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/04/18/8030739/ / https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/04/18/8030739/

Ucraina

E’ di due morti e cinque feriti, tra cui una bambina, il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in un supermercato a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco per poi barricarsi all’interno. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, secondo il quale si è conclusa l’operazione di polizia per arrestare l’uomo che ha aperto il fuoco e si trovava all’interno del supermercato. Secondo le prime informazioni, “sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco anche all’interno dell’edificio”, ha dichiarato Klitschko. Sul posto sono intervenute squadre di polizia e le forze speciali che hanno ammazzato l’uomo. Ma non si sa ancora quante siano le vittime.

Kiev, l’azione dell’uomo armato nel supermercato: il video

Чоловік, який відкрив стрілянину в Києві. Відео з соцмереж pic.twitter.com/BhMkYxjUqy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2026

Stando alle fonti locali, lo sparatore sarebbe un uomo di circa sessant’anni, la cui identità non è nota. Nel video pubblicato da Ukrainska Pravda mostra un uomo con i capelli bianchi correre lungo una strada imbracciando un fucile. L’incidente è avvenuto nella zona di Demiivka, distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina. Lo sconosciuto, stando ai residenti, avrebbe prima sparato contro le persone. Si sarebbe poi barricato in un negozio Walmart prendendo in ostaggio diverse persone tra cui una guardia giurata del supermercato stesso, prima di essere neutralizzato.