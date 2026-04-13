Ilaria Salis “graziata” dall’Ungheria di Orban: «Hanno posto termine al mio processo». Ma non era un regime?

Foto: Imagoeconomica (10/07/2025)

L'effetto dell'immunità

Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis: l’Ungheria ha sostanzialmente cancellato il suo processo. A rendere la notizia “sensazionale”, però, al di là del fatto in sé, legato alla conferma dell’immunità da parte dell’Europarlamento, è il fatto che la decisione sia giunta con Viktor Orban ancora in carica. Dunque, non un effetto del cambio alla guida del Paese, determinato dalla vittoria di queste ore di Peter Magyar, ma una decisione assunta in costanza di quel presunto regime “illiberale” e ingerente sui tribunali tanto denunciato dalla stessa Salis e dalla sinistra tutta.

Ilaria Salis: «Il tribunale ungherese ha posto fine al processo»

Ad annunciare la novità è stata la stessa europarlamentare di Avs, nel corso della trasmissione di Rai Radio 1, Un giorno da Pecora. «Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo», ha detto Salis, ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

L’esponente di Avs “graziata” dall’immunità

«Il mio avvocato – ha chiarito – mi ha spiegato che si potrebbe riaprire il processo ma ricominciando da capo». Ma come mai il procedimento è terminato? «Perché il Parlamento ha confermato l’immunità, dopo che c’è stato il voto di conferma, con dei tempi un po’ lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento», ha chiarito l’eurodeputata “graziata” dal suo ruolo e che, nonostante fosse a conoscenza da alcuni giorni del “taglio” del suo processo, ha comunque salutato la sconfitta di Orban come «la fine di un regime». Salvo poi rendere nota una circostanza che, tutto sommato, racconta un’altra storia.