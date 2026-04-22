Nessuna ipotesi esclusa
Esplosione nel parcheggio del Tribunale di Ivrea: ipotesi bomba carta, indagini in corso
Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere immagini e testimonianze che possano chiarire la dinamica dell'episodio e individuare possibili responsabili. All'esplosione ha fatto seguito un incendio. Non ci sono feriti+ Seguici su Google Discover
Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’esplosione, sfociata in un incendio, che si è verificata ieri sera nel parcheggio del tribunale di via Pavese a Ivrea. Nessuna persona risulta essere ferita. Sull’episodio sono al lavoro gli investigatori della Digos e della Squadra mobile della polizia di Torino. Al momento tutte le piste restano aperte: da una bravata a un gesto intimidatorio nulla viene escluso. L’attenzione sull’accaduto è massima e, oltre alla raccolta delle testimonianze, gli inquirenti stanno anche acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire la dinamica e individuare possibili responsabili.
Sul posto anche la procuratrice Viglione
A scoppiare, secondo una prima ricostruzione che fa seguito agli accertamenti sul posto, potrebbe essere stato un grosso petardo o una bomba carta che avrebbe poi innescato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, la Polizia e gli artificieri dei Carabinieri, che hanno prima isolato la zona per motivi di sicurezza e poi hanno bonificato l’area per escludere la presenza di altri ordigni. Gli accertamenti per far luce sull’accaduto, dinamica, movente ed eventuali responsabili sono affidati alla Polizia. Si è recata sul posto anche la Procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione.
Le fiamme e i boati
Secondo le prime informazioni, sarebbe stata segnalata una bomba carta nel parcheggio. L’incendio negli uffici del tribunale di Ivrea si è sviluppato intorno alle ore 21.00. Le fiamme sarebbero state precedute dallo scoppio e il fumo è stato visibile per lungo tempo anche a distanza. Oltre alle fiamme, alcuni cittadini hanno segnalato anche dei precedenti boati.
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