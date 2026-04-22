I tre secondi di panico negli occhi di Conte: “Se Schlein vince le primarie, lei poi la vota?” (video)

Foto: https://www.la7.it/dimartedi/video/floris-a-conte-se-elly-schlein-vincesse-le-primarie-la-voterebbe-21-04-2026-641933 / La7

La contesa a sinistra

“Un sorriso, e ho visto la mia fine sul tuo viso, il nostro amor dissolversi nel vento, ricordo, sono morto in un momento…”, scriveva Mogol, cantava Battisti. Non è andata proprio così, ma sembrava che la fine fosse davvero arrivata. Tre secondi di panico, negli occhi di Giuseppe Conte, quando nel corso della trasmissione DiMartedì il giornalista Giovanni Floris ha chiesto al leader del Movimento 5 Stelle cosa accadrebbe se Elly Schlein dovesse vincere eventuali primarie. Conte ha sollevato lo sguardo, si è preso una pausa, con lo sguardo perso nel vuoto, poi è partito con una versione blindata, ostentando quasi una forma di indignazione. “Ma guardi, non appartiene alla mia storia, alla mia persona, non rispettare le regole in un contesto a cui partecipo… se dovesse vincere la Schlein sarebbe lei a guidare la coalizione…”. Resta quella espressione “paralizzata” che fa immaginare la “visione” di un incubo che si è materializzato nella mente di Conte quando Floris è andato al dunque…

Conte e la domanda sulle primarie: il video