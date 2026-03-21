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Giornaliste italiane presenta: “Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”

Mercoledì 25 marzo

Giornaliste italiane presenta: “Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”

L'associazione ha organizzato un incontro-dibattito presso la sede della Stampa Estera in Italia per accendere i fari dell'opinione pubblica sul tema dei diritti violati da Teheran e per "dare voce a chi non può far sentire la propria"

Politica - di Eva De Alessandri - 21 Marzo 2026 alle 13:18

Libertà negata. Il coraggio delle donne iraniane”: questo è il titolo organizzato e promosso dall’associazione Giornaliste Italiane. L’evento si terrà mercoledì 25 marzo a Roma, presso la prestigiosa sala delle Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. L’incontro sarà moderato dalla giornalista di Giornaliste Italiane e del Tg2, Christiana Ruggeri. Porterà un saluto istituzionale Patricia Thomas, Presidente della Stampa Estera.

Tra i partecipanti attiviste e giornalisti

Tra gli altri interverranno: Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice iraniana; Leila Farahbakhsh, attivista iraniana; Alessia Melcangi, professoressa di Storia del Medio Oriente – Sapienza Università di Roma; Zhara Rastekar, fotografa iraniana; Leila Shirvani, violoncellista
Nel corso dell’iniziativa verrà anche trasmesso un video intervento del giornalista e scrittore iraniano Reza Rashidy.

Dare voce a chi non può far sentire la propria

In una nota l’associazione Giornaliste Italiane spiega che “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla condizione delle donne in Iran, dando voce a testimonianze dirette, analisi giornalistiche e contributi culturali che raccontano il coraggio e la resilienza di chi lotta quotidianamente per i diritti fondamentali e la libertà”.
Inoltre “l’urgenza di dare voce a chi purtroppo non può far sentire la propria, nasce anche dalle nuove esecuzioni in piazza dei giovani catturati durante le manifestazioni dei mesi scorsi. Non possiamo tacere.
L’inizio è previsto per le ore 10.30. L’ingresso nella sede di Palazzo Grazioli (via del Plebiscito 102) sarà libero al pubblico.

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di Eva De Alessandri - 21 Marzo 2026