Fiorello sfotte la Schlein: “Elly si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata…”

Alla Pennicanza

La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, non poteva ignorare il referendum. E Fiorello stamane ha rifilato una battuta ironica soprattutto a chi ha vinto. “Giorgia Meloni si è scusata con i suoi elettori per la sconfitta. Elly Schlein si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata.” Poi Fiorello ha proseguito sul filone politico. “Quest’anno verrà assegnato il David di Donatello anche al miglior ‘no’ del referendum”. Quindi la battuta sulla Meloni, imitata così. “Rispettiamo la decisione degli italiani, andiamo avanti. Masini me l’aveva detto, con Fedez non si vince…”.

Ieri, nel giorno della sua scomparsa, Fiorello aveva omaggiato Gino Paoli cantando “Una lunga storia d’amore”, uno dei brani più iconici di un repertorio che ha segnato intere generazioni. Lo showman ha voluto ricordare Paoli con parole semplici ma piene di sentimento: “Viene a mancare un artista che ha scritto pagine e pagine della storia della canzone italiana, evviva Gino Paoli!”. Poi il saluto affettuoso: “Quanto ci hai fatto cantare!”.