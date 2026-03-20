Antonio Semerari maestro del cognitivismo, la premiazione il 18 aprile prossimo a Roma

Il riconoscimento

Ha ideato la Scala di valutazione metacognitiva ed è considerato tra i più importanti psicopatologi italiani viventi

Premio, “maestro del cognitivismo”. E’ l’importante riconoscimento che la Sitcc, la società italiana di terapia cognitivo-comportamentale, assegnerà il prossimo 18 aprile a Roma ad Antonio Semerari, uno dei maggiori psicopatologi italiani.

L’evento

Il 18 aprile all’Hotel Quirinale di Roma, nella Sala Verdi, si terrà la manifestazione. Dopo l’introduzione di Fabio Monticelli, si terrà una relazione su “Il contributo di Antonio Semerari al cognitivismo contemporaneo”, Laudatio scientifica plurale con Francesco Mancini, Antonino Carcione e Angelo Maria Saliani. Lectio Magistralis del Maestro: “La psicoterapia è una scienza?”.

Il riconoscimento

Pugliese, figlio di Aldo Semerari, considerato uno dei più grandi psicopatologi forensi della storia, Antonio Semerari è una figura di riferimento unica nel cognitivismo e nella psichiatria clinica. Fondatore del Terzocentro di Roma, ha iniziato a scrivere importanti tesi insieme a Francesco Mancini, altro gigante del cognitivsmo. Nella sua scuola si sono formati Giuseppe Nicolò, Antonino Carcione, e tanti altri accademici di alto profilo.

Subito dopo la laurea ha cominciato ad interessarsi alla psicologia e alla psicoterapia cognitiva, risultando tra coloro che, dopo Vittorio Guidano, hanno contribuito alla diffusione del cognitivismo clinico in Italia.

Gli interessi per la dimensione interpersonale della psicoterapia lo portarono ad interessarsi del trattamento dei pazienti relazionalmente difficili in particolare dei pazienti con disturbi di personalità, incentrando le proprie ricerche sulle variazioni delle funzioni metacognitive, ovvero su come si modificano le capacità dei pazienti di monitorare, comprendere e regolare i propri contenuti mentali.

I suoi testi

Tra i suoi testi, Le teorie cognitive dei disturbi emotivi, (con Francesco Mancini, 1990), Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva, Laterza Editori, 2000,, L’amante degli ultimi fuochi, Piemme, 2011, Il delirio di Ivan. Psicopatologia dei Karamazov, Laterza Editori, 2014, La relazione terapeutica. Storia, teoria e problemi, Laterza Editori, 2022.

La Scala di valutazione della Metacognizione (Svam) e la Griglia degli Stati Problematici, ideate da lui e dal suo gruppo di lavoro, vengono utilizzate da gruppi di diversi paesi stranieri e le sue opere sono state tradotte in molte lingue, compreso il russo.