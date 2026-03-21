Al Quarticciolo droni contro lo spaccio, a Corviale blitz anti-abusivismo: continua la lotta alla criminalità nelle periferie romane

Lo Stato c'è

La lotta contro la criminalità organizzata a Roma prosegue: due importanti operazioni di polizia sono state condotte nelle zone difficili del Quarticciolo e di Corviale.

Droni contro lo spaccio al Quarticciolo

Al Quarticciolo i Carabinieri hanno utilizzato anche il sostegno tecnico dei droni in un’operazione di controllo straordinario del territorio contro lo spaccio. L’attività dei militari ha portato all’arresto di 12 persone e alla requisizione di oltre 1,2 kg di sostanze stupefacenti. Si è trattato di un’operazione caratterizzata soprattutto per la chiusura dei più importanti punti di accesso alle piazze di spaccio. Anche l’utilizzo dei velivoli in dotazione si è rivelato fondamentale, visto che hanno garantito una costante copertura aerea. I droni inoltre hanno consentito ai militari a terra di identificare in tempo reale i movimenti sospetti e i nascondigli dello stupefacente, che spesso si trovavano negli anfratti condominiali e nelle aree pubbliche.

L’operazione contro l’abusivismo al “Serpentone”

A Corviale, invece, gli agenti della Polizia di Stato e quelli del reparto municipale sono intervenuti contro l’abusivismo. Nel corso del blitz hanno trovato locali occupati illecitamente e trasformati in circoli ricreativi, box auto convertiti in officine clandestine e aree comuni “recintate” con cancellate abusive. Questa operazione, che si è svolta anche grazie all’ausilio del personale Ater, si è concentrata nel complesso di edilizia popolare noto come “Serpentone”, dove sono scattati diversi abbattimenti e sequestri di manufatti.

