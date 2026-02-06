Sinistra spaccata sulla Giustizia, Claudio Petruccioli: “Sì al referendum, No alla Schlein, è disastrosa”

A 44 giorni dal voto

«Una battaglia di libertà e di democrazia liberale». A annunciare il suo Sì al referendum sulla giustizia è un altro storico big della sinistra. È Claudio Petruccioli, 85 anni, ex presidente della Rai, ex direttore dell’Unità, già deputato e senatore dei Ds, prima ancora alto dirigente del vecchio Partito comunista italiano.

«Una battaglia di libertà e di democrazia liberale»

Petruccioli esprime la sua posizione, coerente con la posizione della sinistra, in una lunga intervista a Hoara Borselli sul Giornale. E a questo proposito ricorda. «Ho trovato recentemente una mia intervista al Giornale del 1 luglio del 1997. La Bicamerale presieduta dall’onorevole D’Alema aveva consegnato i risultati del suo lavoro alle Camere e in quella intervista mi ponevano una domanda sui magistrati. Io rispondevo di essere e di essere stato sostenitore della separazione delle carriere da prima di Tangentopoli». Una linea coerente, in tempi non sospetti, che fa a pugni al No per dispetto alla Meloni annunciato da alcuni esponenti del Pd. «Si tratta di una scelta rilevante dal punto di vista costituzionale e democratico e quindi ha un rilievo politico. Ma non riduco il referendum a una competizione tra Meloni e chi gli si opporrà alle elezioni del 2027».

Claudio Petruccioli boccia Schlein su tutta la linea

Petruccioli è ancora più esplicito sul sorteggio dei componenti del Csm, così come previsto dalla riforma Nordio. «In linea di principio sono favorevole perché il sorteggio cancella quella che forse è la piaga peggiore interna all’ordine giudiziario, che sono le correnti». Una riforma, precisa l’ex senatore dei Ds, che «è stata elaborata in un clima fetido. Con la sinistra che considera la destra un gruppo di fascisti e la destra che considera la sinistra un gruppo di semi-terroristi. Di questo passo l’Italia andrà alla rovina». Per poi rinnovare un appello di buon senso e cioè la collaborazione tra maggioranza e opposizione. «Per 40 anni il Pci è stato all’opposizione.

Dal 1947 a quando si è sciolto. Quante leggi abbiamo fatto insieme al governo?». Ma adesso chiede con scarcasmo Petruccioli: «Chi è il capo dell’opposizione?». “Credo che sia Elly Schlein”, replica l’intervistatrice. «Lo dice lei – taglia corto Petrucciolo – Io so che c’è una contesa molto aspra tra la Schlein e Conte per chi debba essere colui o colei che si opporrà alla Meloni. Io non so chi è il capo della sinistra. Se lei mi dice che è la Schlein…». Per poi concludere che con la Schlein io non sono d’accordo quasi su nulla. «La linea politica della Schlein credo che sia una linea catastrofica». Perché Petruccioli un No inequivocabile lo pronuncia: alla segretaria Pd.