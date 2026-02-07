Itabloid. Meloni: la nascita di una testata libera è una garanzia per l’informazione

Nuovo periodico online

Un nuovo progetto editoriale italiano è sbarcato sul web. Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell’Associazione Giornaliste Italiane pensato per chi cerca un’informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo. Uno spazio che privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura e consultabile all’indirizzo Internet www.Itabloid.it «Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate», ha spiegato Paola Ferazzoli, presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane. «È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni». «ITabloid è solo l’inizio», ha proseguito Mikaela Zanzi, direttore responsabile della rivista online. «Il nostro obiettivo è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere».

Ma ci sono tante altre novità che danno al sito una marcia in più «Non siamo un semplice contenitore di notizie», sottolinea la direttrice editoriale, Elisabetta Mancini, sottolineando che l’obiettivo principale è quello di «creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità. Ogni articolo è pensato per stimolare dibattito e curiosità». ITabloid è un progetto indipendente, aperto a contributi diversi, pronto a costruire una comunità di lettrici e lettori consapevoli e curiosi. Anche la premier Giorgia Meloni è intervenuta, elogiando l’iniziativa dell’associazione: «la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un’informazione vera e professionale».

Nasce ITabloid, periodico di “Giornaliste italiane”: gli auguri dei vicepremier Salvini e Tajani

Anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che ricoprono rispettivamente il rango più alto al Mit e alla Farnesina, hanno fatto i migliori auguri alla nuova testata web. «Ogni giornale che nasce è una buona notizia per la libertà. Ancor meglio se sono le donne a prendere l’iniziativa – ha sottolineato il ministro degli Esteri -. Da giornalista auguro a tutte voi di poter arricchire il dibattito su temi fondamentali: dalla parità salariale ai femminicidi, dalla lotta contro le malattie poco conosciute(vedi endometriosi) al ruolo delle donne ai vertici delle aziende. E anche in politica». Il ministro delle Infrastrutture, invece, ha ricordato che la nascita della piattaforma «è una buona notizia e una bella sfida. Un plauso all’Associazione Giornaliste Italiane, in bocca al lupo e buon lavoro». Anche il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha augurato il meglio alla nuova esperienza editoriale: «In bocca al lupo a Giornaliste Italiane per il lancio del periodico ITabloid, un progetto editoriale coraggioso e libero. Buon lavoro a tutta la redazione»

Il plauso dei ministri all’ambizione editoriale del periodico

«Auguro buon vento a Giornaliste Italiane e a “Itabloid”. É sempre bello veder nascere un luogo di informazione, libertà e dibattito», ha scritto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in una nota. Gli ha fatto eco anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè: «Sono certa che questo periodico digitale garantirà un’informazione profonda e autorevole, capace di stimolare il dibattito e coinvolgere la comunità. Auguro a tutta la squadra un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura». I migliori auspici arrivano anche dal titolare del Viminale, Matteo Piantedosi: «Complimenti e in bocca al lupo all’associazione Giornaliste Italiane, una realtà tutta al femminile che oggi dà il via a un nuovo progetto editoriale». Gli auguri di buon lavoro sono giunti anche dal ministro degli Affari esteri Tommaso Foti: «Ogni nuova testata che entra nel panorama editoriale èun valore aggiunto per il pluralismo dell’informazione». Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si è complimentato con le giornaliste, ribadendo che «una voce libera è sempre benvenuta». Dello stesso avviso anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che ha specificato come Itabloid sia »lontano dalla logica delle notizie mordi-e-fuggi» e che «contribuirà a rafforzare il pluralismo dell’informazione e la qualità del dibattito pubblico».

Inoltre, il ministro delle Pari opportunità Eugenia Roccella ha evidenziato che «come iscritta a ‘GiornalisteItaliane’, sono felice che con la nascita di ‘ITabloid’ una voce femminile, professionale, effervescente, nasca per arricchire il panorama dell’informazione e dell’approfondimento, che ha bisogno della creatività e del talento delle donne».Grande entusiasmo anche da parte del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha ricordato come l’associazione sia una «bella realtà, attiva, dinamica ed intraprendente. Sono certo che la testata sarà una voce libera con un punto di vista interessante. Ad maiora». Anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha rimarcato l’importanza della nuova impresa giornalistica, rimarcando che «una stampa libera da ogni condizionamento è garanzia fondamentale della democrazia». Una particolare attenzione verso il nuovo progetto è arrivata anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci: «L’esordio di una nuova pubblicazione è sempre una bella notizia perché è segno di libertà di pensiero e vitalità culturale». Dalle storie Instagram il ministro del Lavoro Marina Calderone ha ribadito che «ogni sfida editoriale è sempre una bella notizia di libertà», pubblicando la foto delle redattrici impegnate nel nuovo progetto.

La Russa: «Quando delle professioniste danno vita a un progetto è sempre una buona notizia»

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha accolto con favore la nuova impresa editoriale di Giornaliste italiane: «Quando delle professioniste dell’informazione danno vita a un progetto che contribuisce a raccontare la verità dei fatti con preparazione e puntalità è sempre un’ottima notizia».

Gli auguri di Pierluigi Biondi e Marco Marsilio

I migliori auguri a Itabloid arrivano anche dal governatore abruzzese Marco Marsilio e da Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila. «Sono certo che il loro lavoro saprà garantire un’informazione libera e approfondita, al servizio dei cittadini e della verità», ha spiegato il Presidente della Regione, mentre il primo cittadino ha rammentato che «quando si accende una nuova voce nel panorama dell’informazione è sempre una buona notizia».

Maria Elena Boschi: «Ogni iniziative che valorizza le donne merita sostegno e attenzione»

«Quando nasce un giornale è sempre una buona notizia. Se poi è una testata tutta al femminile, non possiamo che accoglierla con particolare interesse», ha affermato la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, a proposito della nascita di Itabloid. Poi ha aggiunto: «Lo sguardo delle donne sul mondo, quando è fondato su competenza e professionalità, arricchisce l’informazione e il dibattito pubblico. Ogni esperienza che valorizza talento ed esperienza femminile merita attenzione e sostegno. E ancora: «L’auspicio è che iniziative come questa si moltiplichino e che la testata sappia accogliere voci plurali, capaci di raccontare la realtà. Alla redazione e all’associazione Giornaliste italiane va il mio augurio di buon lavoro». Anche il governatore marchigiano, Francesco Acquaroli, ha parlato di un «progetto ambizioso, che mette al centro la professionalità e l’esperienza per un’informazione vera e autorevole».