Iniziano le riprese de “La valanga”: la tragedia di Rigopiano diventerà un film su Netflix

Il dramma italiano

Sono iniziate le riprese de ‘La Valanga’, il film che racconta la tragedia di Rigopiano. Sarà diretto da Elisa Amoruso, con Andrea Lattanzi, Maria Chiara Giannetta, Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli, la pellicola scritta da Leonardo Fasoli e prodotto da Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt per Camfilm, è in arrivo prossimamente solo su Netflix. È ambientato il 18 Gennaio 2017, in un elegante albergo di montagna, che diventa il teatro di una tragedia inattesa. Una valanga travolge l’hotel Rigopiano, nel cuore dell’Abruzzo, intrappolando 40 persone, tra ospiti e personale, sotto tonnellate di neve.

Mentre i sopravvissuti lottano per la loro vita fra le macerie, fuori dall’hotel comincia una corsa contro il tempo per portarli in salvo. Girato tra Abruzzo, Lazio e Alto Adige, il film vede nel cast anche Lorenzo Aloi, Carlotta Gamba, Mario Sgueglia, Pierluigi Gigante, Lorenzo Tamburrino, Selene Caramazza e Francesco Di Leva. Sulla tragedia di Rigopiano è stata girata anche una serie intitolata “E poi il silenzio”, ideata da Sky Italia e Skytg24. È composta da cinque episodi e risale al 2024.