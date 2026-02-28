In volo con Fido, via libera ai cani in cabina perché “non sono bagagli”: Salvini e il test a Fiumicino che cambia tutto (video)

Addio alla stiva. Finalmente

Ci siamo, via libera ai cani in cabina: un nuovo test lo conferma. Sulla pista di Fiumicino è atterrato molto più di un semplice volo. Il test operato da Aeroitalia sulla tratta Palermo-Roma ha portato in cabina due passeggeri speciali: Ross ed Evangelista, due splendidi cagnoloni che hanno viaggiato accanto ai loro umani. Niente stiva, niente freddo, niente paura. Solo il calore della famiglia. Questa sperimentazione, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, anticipa le nuove linee guida introdotte a maggio 2025 da Enac che hanno segnato la svolta. Un un cambio di passo nelle politiche del trasporto aereo.

Il Mit (e Salvini) a Fiumicino per accogliere un nuovo volo test coi cani in cabina

Pertanto, come fa sapere il Mit in una nota, superati i precedenti limiti di peso, sarà possibile trasportare in cabina anche animali di taglia maggiore con trasportini omologati, sistemati sopra i sedili senza ostacolare le uscite di emergenza, e ancorati con cinture o sistemi dedicati. Le compagnie dovranno adottare procedure precise per garantire sicurezza operativa e comfort dei passeggeri.

In aereo con Fido: ecco le nuove regole per un viaggio più “umano”

Dunque, superati i vecchi e odiosi limiti di ieri, ora, grazie a accorgimenti – trasportini omologati e sistemi di ancoraggio sicuri sui sedili – anche i cani di taglia maggiore possono volare accanto a chi amano. Perché, come chiunque abbia un cane sa bene, e come ribadisce lo stesso Salvini accogliendo i due cagnoloni in arrivo allo scalo capitolino, i nostri amici a quattro zampe non sono un “accessorio”, o oggetti da stivare tra le valigie come un pacco postale qualsiasi.

Il post di Salvini: «Non sono bagagli, sono esseri senzienti»

«Oggi a Roma abbiamo dato il benvenuto a due passeggeri speciali, Ross ed Evangelista arrivati da Palermo con il volo test di Aeroitalia dedicato al trasporto in cabina dei cani di grossa taglia (fino a 30 kg e massimo due per volo)», annuncia con tanto di video sui social il vicepremier leghista. E in calce aggiunge: «Non sono bagagli: sono esseri viventi, senzienti, parte delle nostre famiglie. È uno splendido segnale di civiltà e di rispetto».

Cani in cabina coi proprietari: una scelta di civiltà (e di buon senso)

Eppure, per anni viaggiare in aereo con un cane di taglia media o grande è stato un incubo fatto di gabbie metalliche, solitudine nel buio e nell’assordante rumore continuo della ventilazione della stiva, e un’ansia lacerante per chi restava in cabina a sperare che tutto andasse bene. Oggi, finalmente, quel muro di indifferenza finalmente crolla. Per tutto questo allora, (e molto altro ancora), sono in molti oggi a celebrare e a plaudire all’iniziativa che ufficializza e rilancia una scelta concreta che risponde a una domanda reale di migliaia di famiglie. Rafforza la qualità dei servizi offerti dagli scali italiani. E allinea il Paese agli standard più avanzati, senza derogare alla sicurezza.

Una novità attesa, presentata dal ministro Salvini che ha partecipato all’iniziativa insieme al presidente Enac Pierluigi Di Palma, al presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e all’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri, ribadendo il proprio impegno nel sostenere l’innovazione dei servizi aeroportuali, la competitività degli hub nazionali e la crescita del sistema Italia. Perché la grandezza di un Paese si misura anche da come tratta i suoi animali…

(Sotto, il video postato dal ministro Salvini sui suoi profili social)