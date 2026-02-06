Corrado Carnevale “l’ammazzasentenze”: scomparso il giudice che smascherò vizi di forma ed errori procedurali

Il personaggio

La Giustizia e il Diritto prima di tutto, con le iniziali maiuscole. Così ricorderemo il giudice Corrado Carnevale, scomparso l’altro giorno a Roma all’età di 95 anni. Un galantuomo del Diritto che ha lasciato un grande esempio, capace di “inimicarsi” tanta gente, di scarcerare imputati, pur di far rispettare le leggi e il Diritto.

Corrado Carnevale, “l’ammazzasentenze”

I suoi detrattori lo avevano definito “l’ammazzasentenze” perché da presidente della prima sezione penale della Cassazione dal 1985 al 1993 annullò centinaia di sentenze d’appello per vizi di forma, errori procedurali o carenze di motivazione. Erano processi per mafia, terrorismo, criminalità organizzata, delitti politici. Lo attaccarono in tutti i modi ma il suo è sempre stato un comportamento dalla parte del Diritto e della Giustizia. Non a caso anche “Il Fatto Quotidiano” ha dovuto riconoscere la sua correttezza. Ha ricordato quelle sentenze annullate osservando che “Le polemiche portarono a interpellanze parlamentari, monitoraggi ministeriali e a un’intensa pressione politica e mediatica. Tuttavia, le verifiche disposte negli anni, anche su impulso di ministri come Mino Martinazzoli e Claudio Martelli, non riscontrarono irregolarità formali nel suo operato”.

Dalla parte del diritto

Ha sempre rispettato il Diritto, cosa che evidentemente non facevano sempre le sentenze che ha annullato. E difatti una cosa che non siamo riusciti a capire, come mai se la prendessero con lui che annullava, anziché con i giudici che quelle sentenze le avevano scritte pur immaginando che erano a rischio annullamento. “Repubblica” lo ha definito “una delle figure più controverse della magistratura italiana”: anche perché poi venne accusato nel 1993 di concorso esterno in associazione mafiosa; ma anche da queste accuse ne uscì fuori in modo pulito, venendo assolto dopo una condanna in appello. Sospeso dal 1993 al 2007, era tornato in servizio in una sezione civile della Cassazione, per andare infine in pensione nel 2013.