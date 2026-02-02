Conte miglior allenatore della scorsa stagione, la panchina d’oro all’eterno “antipatico”

Calcio

Il tecnico salentino vince il premio per lo scudetto con il Napoli. Le polemiche sulle sue affermazioni sul "Dio denaro" e l'ingaggio monstre

E’ Antonio Conte il miglior allenatore della serie A per la stagione 2024-2025. Il tecnico salentino ha vinto la Panchina d’oro, com’era prevedibile, per l’inaspettato scudetto conquistato con il Napoli. Mentre fanno discutere le sue dichiarazioni sul fatto che si giochi troppo.

“Grazie ai colleghi”

“E’ un premio ed un riconoscimento che viene dai colleghi, quindi è ancora più importante. Chiaramente è un premio da condividere prima di tutto con i calciatori che sono sempre gli assoluti protagonisti, lo staff, tutte le persone che lavorano nel Napoli Calcio. Naturalmente lo condivido con l’intero club del Napoli che mi ha dato l’opportunità di essere allenatore di questa squadra”, ha detto Antonio Conte.

Ribadendo che si gioca troppo e si rischiano tanti infortuni: “Io penso che da questo punto di vista siamo totalmente tutti d’accordo, tutti a 360 gradi. Il problema è che si ha difficoltà poi ad esporsi o si ha difficoltà ad esporsi perché poi alla fine tutti parlano ma nessuno poi fa niente, questa è la è la verità. Si andrà quindi avanti così, sapendo che comunque su quello non si può fa niente. Ci sono le istituzioni addette, leggevo che la Federazione tedesca stava prendendo comunque posizione per cercare di fare qualcosa. Secondo me è difficile muoversi in maniera singola come allenatori o calciatori”.

Il Dio denaro e gli 8 milioni l’anno

Subito dopo Napoli-Fiorentina con l’infortunio, meno grave del previsto del suo capitano Giovanni Di Lorenzo, Conte aveva denunciato il fatto che si “giocasse troppo” e che il calcio fosse subordinato al “Dio denaro”. Inevitabile, però, fare riferimento al suo contratto che è il più ricco tra gli allenatori della serie A: 8 milioni netti l’anno comprensivi dei bonus.

L'”antipatico vincente”

Intelligente, caparbio, ossessivo nel lavoro, Antonio Conte si porta dietro l’etichetta di antipatico. Ma è un vincente, un guerriero del calcio. Simile Josè Mourinho, sia nella tattica che nella comunicazione, a volte esagera. Ma senza di lui il nostro calcio sarebbe più povero. In tutti i sensi.