Valentino, i funerali a Roma sulle note di Mozart e l’ultimo saluto commosso all’imperatore della moda

Il grande stilista

Tante le star presenti per l'ultimo saluto a un mito del Made in Italy. Fiori bianchi e l'addio sulle note di Umberto Bindi

Il mondo della moda, e non solo ha celebrato i funerali di Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti di ogni tempo, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. La Lacrimosa di Mozart ha accompagnato il feretro in chiesa, con l’ex compagno e storico socio Giancarlo Giammetti e con l’ultimo compagno Vernon Bruce Hoeksema, a bordo insieme ai carlini, amatissimi dallo stilista.

Solo fiori bianchi

Un trionfo del colore bianco anche ai funerali. Niente rosso per le esequie dello stilista. Decine le corone di fiori bianchi, in primis rose. Davanti all’altare e al feretro la foto di Valentino sorridente, in bianco e nero.

A celebrare il rito funebre il parroco della basilica, don Pietro Guerini. Commovente l’abbraccio tra Anna Hataway e i familiari dello stilista.

Ferretti e Lo Schiavo: “Un grande amico”

“Era un carissimo amico e abbiamo lavorato con lui. E’ un grande dolore, ma è’ anche un piacere essere qui e salutarlo”. Così il premio Oscar Dante Ferretti, arrivando in chiesa insieme alla moglie Francesca Lo Schiavo, ha ricordato lo stilista. “Certo, è la fine di un’epoca. Valentino è stato il massimo del massimo”, ha aggiunto lo scenografo. Alla domanda sul legame tra lo stilista e il mondo del cinema, Ferretti ha risposto: “Si’, certo. Lui ha fatto di tutto, ha fatto le cose più belle al mondo”.

Simona Ventura :”Suoi gli abiti per l’isola dei famosi”

“Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l’Isola dei Famosi e invece a lo ha fatto: tutte le puntate una serie di vestiti rossi magnifici, che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici”, ha detto Simona Ventura arrivando nella Basilica.

Ventura ha poi ricordato anche l’ultimo abito legato al programma: “Io ho una serie di vestiti rossi meravigliosi che avrò sempre, sono pezzi unici. Quello dell’ultima serata dell’Isola dei Famosi, invece, me l’ha preparato Pierpaolo Piccioli, perché’ Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri erano gli assistenti di Valentino”.

L’omelia: “Grazie per esserci stato”

“Caro Valentino , grazie per il tesoro di bellezza che ha saputo generare e condividere”. Così don Pietro Guerini ha concluso la sua omelia nella Basilica degli Angeli di Roma, strapiena per dare l’ultimo saluto allo stilista. “Grazie di esserne stato testimone” ha sottolineato il sacerdote, bellezza che emana “vitalità e gioia. Grazie per i sogni che ha saputo suscitare in tante generazioni. Le sue opere hanno saputo creare una nuova sapienza di vita” ha aggiunto. “Mi piace immaginarla davanti al Signore mentre raccoglie i frutti della bellezza” ha proseguito bellezza don Pietro parlando anche della “bellezza di Dio che suscita amore, che salva e genera”.

L’addio sulle note di Bindi e i fiori di Sophia Loren

“Sempre nel mio cuore”, è la scritta della corona di Sophia Loren. Claudia Schiffer invece ha voluto donare una rosa rossa. La cerimonia si è chiusa sulle note de “Il nostro concerto”, capolavoro di Umberto Bindi. Il modo migliore per salutare un grande italiano.