Collezionista di teschi, ossa umane e bambini mummificati: scoperto in un cimitero dell’800 abbandonato

La storia raccapricciante

Il Collezionista di Ossa è un romanzo thriller del 1997 scritto da Jeffery Deaver, primo della serie con i protagonisti Lincoln Rhyme e Amelia Sachs. Dal libro è stato tratto un film omonimo nel 1999, diretto da Phillip Noyce e interpretato da Denzel Washington e Angelina Jolie. Da ieri, è anche una storia vera, con protagonista un americano, Jonathan Christ Gerlach. Ossa e teschi, accumulati sul sedile posteriore di un’auto, vicino a un cimitero abbandonato alla periferia di Philadelphia, hanno fatto scoprire l’attività segreta e criminale di Gerlach, arrestato dopo le macabre scoperte fatte nel cimitero di Mount Moriah, dove almeno 26 mausolei erano stati forzati negli ultimi due mesi e dove sarebbero stati rubati circa 100 resti umani.

Il collezionista di ossa aveva nascondeva anche bambini mummificati

“Erano in vari stati. Alcuni erano appesi, per così dire. Alcuni erano stati ricomposti, altri erano solo teschi su uno scaffale”, ha detto il procuratore distrettuale della contea di Delaware, Tanner Rouse. Il cimitero risale al 1855. Secondo le associazioni che contribuiscono alla manutenzione è considerato il più grande fra quelli abbandonati in Usa. Gerlach è stato arrestato mentre tornava verso la sua auto, ha riferito la polizia, con un piede di porco e un sacco di iuta in cui gli agenti hanno trovato i resti mummificati di due bambini piccoli, tre teschi e altre ossa. Ha dichiarato agli inquirenti di aver preso circa 30 resti umani e di aver mostrato loro le tombe da cui aveva rubato.